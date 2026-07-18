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दिल्ली में कूड़ा उठाने वाले वाहन हो रहे इलेक्ट्रिक, MCD ने एक साथ उतारे 135 EV

दिल्ली नगर निगम कूड़ा उठाने वाले वाहनों के बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल रहा है.

कूड़ा उठाने वाले वाहन हो रहे इलेक्ट्रिक
कूड़ा उठाने वाले वाहन हो रहे इलेक्ट्रिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 10:26 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बड़ा कदम उठाया है. महापौर प्रवेश वाही ने शनिवार को रोहिणी सेक्टर-10 में आयोजित कार्यक्रम में 135 इलेक्ट्रिक स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर निगम के स्वच्छता बेड़े में शामिल किया. इनमें से 46 वाहन रोहिणी क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, जबकि शेष वाहन नरेला, सिविल लाइंस और केशवपुरम जोन में सफाई व्यवस्था को मजबूत करेंगे.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इलेक्ट्रिक स्वच्छता वाहन केवल नए संसाधन नहीं हैं, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं. इन वाहनों के शामिल होने से घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था अधिक तेज, व्यवस्थित और प्रभावी होगी. साथ ही डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत होगी, परिचालन लागत घटेगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी. उन्होंने बताया कि यह पहल दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और 'स्वच्छ एवं हरित दिल्ली' के संकल्प के अनुरूप की गई है. आने वाले समय में निगम सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक स्वच्छता संसाधनों का विस्तार करेगा, ताकि नागरिकों को बेहतर सफाई व्यवस्था मिल सके.

कूड़ा उठाने वाले वाहन
कूड़ा उठाने वाले वाहन (ETV Bharat)

महापौर ने कहा कि नए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत अब कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग करना जरूरी है. यदि लोग घरों से ही गीला और सूखा कचरा अलग करेंगे तो लैंडफिल साइटों पर जाने वाले कचरे की मात्रा में बड़ी कमी लाई जा सकेगी. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में केवल निगम ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. लोगों के सहयोग से ही 'स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली' का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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