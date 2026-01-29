ETV Bharat / state

कानपुर में डॉट नाले का निरीक्षण करने पहुंचीं महापौर; बोलीं- अंग्रेजों के जमाने का है नाला, जल्द होगा काम

कानपुर : ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसने से स्थानीय लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. नाला निर्माण में देरी को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी. बुधवार को कानपुर के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इसका निरीक्षण कर हकीकत परखी थी. वहीं, गुरुवार को मेयर प्रमिला पांडेय मौके पर पहुंचीं.

इस दौरान मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि यह डाॅट नाला अंग्रेजों के जमाने का है. अभी एक और नाला चौराहे पर बैठ गया था. इससे साल डेढ़ साल पहले एक और नाला धंस गया था. उन्होंने कहा कि जब यह नाला धंस जाता है तो उसे बनाने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि इतने लोग घर बनाए हैं. डाॅट नाले का काम तेजी से है. उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि हफ्ते-15 दिन में काम हो जाए.

मकान में दरारों के सवाल पर मेयर ने कहा कि मकान अब बने हैं, नाला 150 साल पहले था. शहर हमारा पुराना था. उन्होंने कहा कि अगर किसी को जानकारी हो तो शहर जो हमारा पुराना था खाली वह बिरहाना रोड, चुन्नी गंज, एफएम कॉलोनी आता है, इतना ही पुराना शहर था. 1974-75 में हैलेट आना होता था तो लोग कहते थे जल्दी आओ, जल्दी चले जाओ. अब बस्ती नई है.