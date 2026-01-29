ETV Bharat / state

कानपुर में डॉट नाले का निरीक्षण करने पहुंचीं महापौर; बोलीं- अंग्रेजों के जमाने का है नाला, जल्द होगा काम

कानपुर के ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसने के बाद गुरुवार को मेयर प्रमिला पांडेय मौके पर पहुंचीं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसने से स्थानीय लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. नाला निर्माण में देरी को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी. बुधवार को कानपुर के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इसका निरीक्षण कर हकीकत परखी थी. वहीं, गुरुवार को मेयर प्रमिला पांडेय मौके पर पहुंचीं.

इस दौरान मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि यह डाॅट नाला अंग्रेजों के जमाने का है. अभी एक और नाला चौराहे पर बैठ गया था. इससे साल डेढ़ साल पहले एक और नाला धंस गया था. उन्होंने कहा कि जब यह नाला धंस जाता है तो उसे बनाने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि इतने लोग घर बनाए हैं. डाॅट नाले का काम तेजी से है. उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि हफ्ते-15 दिन में काम हो जाए.

मकान में दरारों के सवाल पर मेयर ने कहा कि मकान अब बने हैं, नाला 150 साल पहले था. शहर हमारा पुराना था. उन्होंने कहा कि अगर किसी को जानकारी हो तो शहर जो हमारा पुराना था खाली वह बिरहाना रोड, चुन्नी गंज, एफएम कॉलोनी आता है, इतना ही पुराना शहर था. 1974-75 में हैलेट आना होता था तो लोग कहते थे जल्दी आओ, जल्दी चले जाओ. अब बस्ती नई है.

उन्होंने कहा कि नाले का काम हो रहा है. हम जल्दी से जल्दी काम करवाएंगे. उन्होंने कहा कि जनता हमारी है, मैं जनता की हूं. मैं मैसेज देना चाहती हूं कि मुझसे जनता नहीं है, मैं जनता से हूं. मैं जनता की सेवा मरते दम तक करूंगी. नाले का काम बहुत जल्दी कराऊंगी.

यह भी पढ़ें : कानपुर के ब्रह्मनगर में डॉट नाला धंसा; बारिश से बढ़ीं मुश्किलें, अधिकारी बोले- जल्द पूरा होगा निर्माण का काम

TAGGED:

KANPUR MAYOR PRAMILA PANDEY
मेयर प्रमिला पांडेय
DRAIN COLLAPSES IN KANPUR
KANPUR NAGAR NIGAM
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.