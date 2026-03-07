ETV Bharat / state

घरों में गेंद जाने पर बच्चों के खेलने की जगह को खोदा, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, मेयर ने दिए जांच के आदेश

स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जगह पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उस हिस्से को पूरी तरह से खोद दिया गया, जिससे वहां खेलना संभव नहीं रह गया. घटना का वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया और शहर में चर्चा का विषय बन गया.

रुद्रपुर स्थित आवास विकास कॉलोनी के वार्ड नंबर 27 में एक पार्क को लेकर विवाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि पार्क में रोजाना आसपास के बच्चे टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे. खेल के दौरान कई बार गेंद पास के घरों में चली जाती थी, जिसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई. इसी विवाद के चलते पार्क के जिस हिस्से में बच्चे खेलते थे, उस स्थान को खोदकर गड्ढे कर दिए गए और बीच में फूलों के पौधे तथा पेड़ लगा दिए गए.

रुद्रपुर: आवास विकास क्षेत्र में बच्चों के खेलने की जगह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वार्ड नंबर 27 में पार्क में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की गेंद पास के घर में जाने पर कुछ लोगों ने खेल के मैदान वाले हिस्से को ही खोदकर उसमें पेड़-पौधे लगा दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सोफिया नाज भी मौके पर पहुंची. उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया और पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. सोफिया नाज ने नगर निगम और स्थानीय भाजपा पार्षद पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है. उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को खेलों में आगे बढ़ाने का सपना दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे-छोटे बच्चों के खेलने की जगह ही खत्म कर दी जा रही है.

खेलने की जगह को खोदने को लेकर राजनीति तेज (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आज भारत खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. क्रिकेट समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं. ऐसे समय में बच्चों को खेलने से रोकना और उनकी खेल की जगह को नुकसान पहुंचाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इस घटना को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मामले पर नगर निगम मेयर विकास शर्मा ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल नगर आयुक्त शिप्रा जोशी को मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं. महापौर ने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम द्वारा एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से शहर का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. यदि कहीं सफाई की समस्या हो या अन्य कोई नगर निगम से जुड़ी शिकायत हो, तो लोग इस ऐप के जरिए सूचना दे सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है.

महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्क को सुंदर और हरा-भरा बनाया जाएगा, ताकि बच्चे वहां खेल सकें और बुजुर्ग तथा युवा भी आराम से टहल सकें.

