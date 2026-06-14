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सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे मेयर, कचरा फैलाकर प्रदर्शन करने वालों को दी कार्रवाई की चेतावनी

देवघर में सफाई कर्मचारियों ने शहर में कचरा फैलाकर विरोध प्रदर्शन किया है. जिस पर मेयर ने कड़ा विरोध जताया है.

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कचरा साफ करते मेयर रवि राउत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 3:41 PM IST

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देवघर: नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शनिवार को शहर में कचरा फैलाकर किए गए विरोध प्रदर्शन का मेयर रवि राउत ने कड़ा विरोध किया है. सफाई कर्मचारियों द्वारा विभिन्न चौक-चौराहों पर फैलाए गए कूड़े-कचरे को देखकर मेयर स्वयं झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे और सफाई अभियान चलाया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी उनका साथ दिया और सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के इस तरीके को गलत बताया.

दरअसल, हड़ताल के समर्थन में सफाई कर्मचारियों ने शहर के कई हिस्सों में कचरा फैलाकर विरोध जताया. हालांकि उनके इस कदम पर आम लोगों के साथ-साथ नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने भी आपत्ति जताई. सफाई अभियान के दौरान मेयर रवि राउत ने कहा कि शहर की स्वच्छता केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. इसी भावना के साथ वह स्वयं सड़क पर उतरकर सफाई कार्य में जुटे हैं.

मीडिया से बात करते मेयर रवि राउत (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शहर में गंदगी फैलाई, वे भी इसी शहर के निवासी हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसे कार्यों से पूरे शहर की छवि धूमिल होती है. उन्होंने कहा कि देवघर की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने के लिए नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है.

मेयर ने चेतावनी देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर में कचरा फैलाने वाले कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों से जल्द हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की. उन्होंने शहरवासियों से भी आग्रह किया कि हड़ताल समाप्त होने तक स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और श्रमदान के माध्यम से शहर को साफ-सुथरा रखने में अपनी भूमिका निभाएं.

गौरतलब है कि देवघर एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है. जहां बाबा बैद्यनाथ धाम सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर देशभर से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में शहर में फैली गंदगी न केवल स्थानीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि देवघर की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती है.

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