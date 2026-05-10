नगर निगम के लिए जारी फंड से नाराज रांची मेयर, सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप, कांग्रेस नेता ने दिया जवाब
रांची नगर निगम के लिए 'नागरिक सुविधा मद' से जारी राशि को लेकर मेयर रोशनी खलखो ने सरकार पर पक्षपातपूर्ण का आरोप लगाया है.
Published : May 10, 2026 at 7:30 PM IST
रांची: नगर निगम क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए नगर विकास विभाग की ओर से शहरी नगर निकायों को सरकार 'नागरिक सुविधा मद' में राशि मुहैया कराती है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 'नागरिक सुविधा मद' की राशि दिए जाने पर रांची नगर निगम ने भेदभाव का आरोप लगाया है. मेयर रोशनी खलखो ने मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से इस पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है.
रांची मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि सरकार की ओर से रांची नगर निगम (जिसमें 53 वार्ड है) को नागरिक सुविधा मद में सिर्फ एक करोड़ की राशि दी गई है. जबकि चास (35 वार्ड) और गिरिडीह (36 वार्ड) को नागरिक सुविधा मद से 10 करोड़ की राशि दी गई है. रोशनी खलखो ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि राजधानी का नगर निगम क्षेत्र पूरे राज्य के नगर निकायों के आईना होता है. राजधानी रांची की झलक आईने में तब चमकेगा जब आईना साफ होगा. 53 वार्ड में जनसुविधा बढ़ाने के लिए 1 करोड़ की राशि को कैसे खर्च करें, यह समझ से परे है.
क्या भाजपा मेयर की वजह से हो रहा है भेदभाव
मीडियाकर्मियों ने जब रांची के मेयर रोशनी खलखो से पूछा कि वह भाजपा से हैं, इसलिए रांची नगर निगम को जनसुविधा मद में गिरिडीह-चास से कम राशि मिली है. इस पर मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि यह सवाल राज्य के मुखिया और नगर विकास मंत्री से करें. उन्होंने कहा कि वह अपने नगर निगम क्षेत्र की जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए 'जनसुविधा मद' की राशि बढ़ाने का आग्रह सरकार से कर रही है. मेयर ने जेएमएम पर इशारों में तंज कसते हुए बोला कि असम और बंगाल की विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभा ली, अब झारखंड और रांची के लिए सोचिए.
आने वाले दिनों में हो सकती है परेशानी: मेयर
रांची मेयर रोशनी खलखो ने कहा अभी तक रांची नगर निगम की जनता को जनसुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई आर्थिक परेशानी नहीं हुई है. लेकिन भविष्य के लिए कई बड़ी योजनाएं बनाई हैं जैसे लाइब्रेरी, आश्रय गृह, तालाबों का सौंदर्यीकरण और सड़कें शामिल हैं. जिसे विकास के लिए बनाए गए रोडमैप को धरातल पर उतारने में परेशानी हो सकती है.
सभी 48 नगर निकाय का रखना होता है ध्यान: रमा खलखो
मेयर रोशनी खलखो के आवंटन राशि को लेकर लगाए आरोपों पर पूर्व मेयर और कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने प्रतिक्रिया दी है. रमा खलखो ने कहा कि सरकार को 48 नगर निकाय क्षेत्रों का ख्याल रखना होता है. उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम के अंतर्गत राजधानी क्षेत्र भी है और इसकी आय भी काफी बढ़ी है. पूर्व मेयर ने कहा कि जब वह मेयर थीं तो उस समय रांची नगर निगम की आय इतनी नहीं थी.
निगम की आय काफी बढ़ी है: रमा खलखो
पूर्व मेयर रमा खलखो ने कहा कि अब रांची नगर निगम को नक्शा पास करने सहित कई अधिकार मिले हुए हैं. रांची शहर के विस्तार के साथ रांची नगर निगम की आय भी काफी बढ़ गई है. ऐसे में नए मेयर को आरोप लगाने की जगह अपनी आय से नगर निगम क्षेत्र का विकास करना चाहिए. रमा खलखो ने कहा कि रांची में 30 साल से विधायक भाजपा के सीपी सिंह है, जो पूर्व में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं, दो बार से भाजपा के सांसद हैं, रोशनी खलखो से पहले दो टर्म बीजेपी से ही आशा लकड़ा मेयर रहीं. बावजूद इसके रांची नगर निगम बदहाल क्यों है, यह बड़ा सवाल है.
ये भी पढ़ें: रांची नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक, IIT रुड़की एडवाइजर प्रस्ताव पर लगा ब्रेक
रांची में विकास योजनाओं की शुरुआत, महापौर ने आश्रयगृह, पुस्तकालय और वेंडिंग जोन का किया शिलान्यास
रांची में 6.5 करोड़ से ज्यादा किराया बकाया, नगर निगम ने 258 दुकानदारों पर कसा शिकंजा