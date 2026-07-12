महाकाल की सवारी में आम श्रद्धालुओं को इस तरह होगा सुगम दर्शन, महापौर का प्रशासन को सुझाव
उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने महाकाल की सवारी के दौरान व्यवस्था में बदलाव का प्रशासन को दिया सुझाव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:39 PM IST
उज्जैन: श्रावण मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की शाही सवारी में आम श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महापौर मुकेश टटवाल ने जिला कलेक्टर एवं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को एक सुझाव पत्र भेजा है. उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, पुलिस अधीक्षक, महाकाल मंदिर प्रशासक और मीडिया को भी भेजा है.
आम लोगों को बाबा की झलक पाने में करना पड़ता है कठिनाइयों का सामना
महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि जब बाबा महाकालेश्वर की सवारी निकलती है, उनके दर्शन करने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं. बाबा की सवारी के दौरान पालकी के आसपास बड़ी संख्या में पंडित, पुजारी, काहार बंधु, समाजसेवी, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी सवारी को घेरे हुए रहते हैं. जिससे आम व्यक्ति को बाबा की झलक पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र लिखकर प्रशासन को अपने सुझाव दिए हैं.
प्रस्तावित सुझाव में पालकी के आसपास का स्केच बनाकर दिया
महापौर ने सुझाव दिया है कि पुलिस वालों का जो रस्सी का घेरा होता है, उस घेरे की गहराई अधिक होनी चाहिए. जितनी जरूरत हो उतने ही कहारों को सवारी के कंधे लगाने के लिए रखना चाहिए. बाकी लोग घेरे के बाहर चलें. पुजारियों की संख्या भी सीमित रखें. दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ रखें ताकि वे लोगों को अपनी पूजन और सामग्री लेकर के दर्शन में मदद कर सकें.
जनप्रतिनिधियों के लिये सवारी के व्यवस्था की मांग..
महापौर मुकेश टटवाल ने कहा, जितने भी समाजसेवी, गणमान्य नागरिक और प्रतिनिधि हैं, उनके लिए सवारी के आगे एक स्थान सुनिश्चित किया जाए कि वे सवारी के आगे लोगों का अभिवादन करने के लिए बाबा की सवारी में चलें. इस प्रकार की व्यवस्था बनने से आम श्रद्धालुओं को बाबा की पालकी के अच्छे से दर्शन हो सकेंगे, इसको लेकर के मैंने अपना सुझाव दिया है.
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हम जितने भी उज्जैन के लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहें हमारे पुजारी हों, संत हों, बाबा की सेवा करने वाले हों, सभी की इच्छा होगी कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को बाबा की पालकी के दर्शन हों. सब लोग बाबा की झलक देख सकें. महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि यह उनके कार्यकाल की अंतिम श्रावण सवारी होगी. ऐसे में उनकी इच्छा है कि उनके द्वारा रखा गया यह प्रस्ताव महाकाल की सवारी व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा.