''गणेश विसर्जन झांकी से पहले 3 दिन बंद रहें जर्जर भवन'', महापौर मीनल चौबे की भवन मालिकों से अपील
सदर और सत्ती बाजार में जर्जर भवनों का महापौर ने निरीक्षण किया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2026 at 2:11 PM IST
रायपुर: कल होने वाले श्रीगणेश मूर्ति विसर्जन झांकी को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे ने झांकी के निर्धारित रूट में आने वाले जर्जर भवनों का निरीक्षण किया और भवन मालिकों से संभावित दुर्घटना एवं जनहानि को रोकने के लिए सहयोग की अपील की है.
3 दिन जर्जर भवन बंद रखने की महापौर मीनल चौबे की अपील
रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे ने सदर बाजार और सत्ती बाजार क्षेत्र में झांकी के निर्धारित मार्ग का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. महापौर मीनल चौबे ने संबंधित जर्जर भवन मालिकों से अपील की है कि झांकी के एक दिन पूर्व, झांकी वाले दिन और एक दिन बाद यानी कुल तीन दिनों तक जर्जर भवनों को बंद रखा जाए और संबंधित भवन मालिक इन भवनों से दूर रहें.
भवन खाली करने के निर्देश
रायपुर नगर निगम महापौर ने कहा कि झांकी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों की भीड़ उमड़ती है. ऐसे में जर्जर भवनों के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाना जरूरी है. महापौर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित जर्जर भवनों के मालिक तीन दिनों के लिए भवन खाली करने को कहा जाए. इन तीन दिनों तक भवन मालिक कहीं रहें. सुरक्षा के लिहाज से तीन दिनों तक उन भवनों के सामने बैरिकेड्स लगाए जाएं. इसका उद्देश्य झांकी देखने आने वाले नागरिकों को जर्जर भवनों के सामने खड़े होने से रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
सदर बाजार में अधिकारियों के साथ निरीक्षण
महापौर मीनल चौबे के निरीक्षण के दौरान नगर निगम रायपुर के लोक कर्म विभाग के अध्यक्ष दीपक जायसवाल, नगर निवेशक आभाष मिश्रा, कार्यपालन अभियंता आशुतोष सिंह, जोन-4 के कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह, नगर निवेश विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी तथा संबंधित पुलिस थाना के अधिकारी मौजूद रहे. नगर निगम प्रशासन ने झांकी के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जर्जर भवनों के आसपास विशेष सावधानी बरतने और भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की है.