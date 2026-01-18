ETV Bharat / state

पानी पर सियासत खत्म करने का दावा, मीनल चौबे ने उतारा ‘जल बोर्ड’, अब रायपुर के हर वार्ड का होगा वाटर ऑडिट

छत्तीसगढ़ में पेयजल को लेकर रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने बड़ा फैसला किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Water Board formed in Raipur Municipal Corporation.
रायपुर नगर निगम में जल बोर्ड का गठन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 10:36 PM IST

3 Min Read
रायपुर: रायपुर में पेयजल संकट की मिल रही शिकायतों के बीच महापौर मीनल चौबे ने बड़ा और निर्णायक प्रशासनिक कदम उठाया है. मेयर इन काउंसिल (MIC) के संकल्प के तहत नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने 8 अभियंताओं को शामिल करते हुए विशेष जल बोर्ड का गठन कर दिया है, जिसे पूरे शहर की जल व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है.

एमआईसी के फैसले पर मुहर, अब मैदान में उतरा प्रशासन

रायपुर नगर निगम के मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के पालन में आयुक्त विश्वदीप ने तत्काल प्रभाव से जल बोर्ड का गठन किया है. यह फैसला महापौर मीनल चौबे के नेतृत्व और जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू के मार्गदर्शन में लिया गया है. निगम प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से पेयजल व्यवस्था पर सीधी पकड़ बनेगी और लापरवाही पर लगाम लगेगी.

कौन संभालेगा जल बोर्ड की कमान ?

नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस जल बोर्ड में 8 अभियंताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें अलग-अलग प्रशासनिक दायित्व सौंपे गए हैं. इसमें अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें फिल्टर प्लांट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक की पूरी जिम्मेदारी दी गई है.

जानिए जल बोर्ड में किसे क्या जिम्मेदारी मिली ?

कुल 8 लोगों की टीम बनाई गई है जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है.

  • अधीक्षण अभियंता राजेश नायडू
  • अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर
  • कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा
  • कार्यपालन अभियंता (जलप्रदाय/फिल्टर प्लांट) नर सिंह फरेन्द्र
  • सहायक अभियंता अनुराग पाटकर
  • उप अभियंता रमेश पटेल
  • उप अभियंता योगेन्द्र साहू
  • उप अभियंता शुभम तिवारी

अब नक्शे पर उतरेगा रायपुर का पूरा वाटर नेटवर्क

जल बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे रायपुर नगर निगम क्षेत्र में राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का निरीक्षण कर पेयजल नेटवर्क की मैपिंग की जाए. इसके साथ ही सभी जोनों और वार्डों का दौरा कर जल संकट से जूझ रहे इलाकों की पहचान की जाएगी और कारणों के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

हर समस्या पर बनेगा एक्शन प्लान

नगर निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ सर्वे नहीं, बल्कि हर समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग कार्ययोजना बनाई जाएगी. जल बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह पेयजल संकट वाले क्षेत्रों के लिए तुरंत और दीर्घकालीन समाधान दोनों के प्रस्ताव तैयार करे, ताकि आने वाले समय में पानी को लेकर सियासत नहीं, समाधान दिखे.

मीनल चौबे का सियासी मैसेज: पानी पर काम, मैदान में नतीजा

नगर निगम की इस पहल को महापौर मीनल चौबे के नेतृत्व में जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर सरकार की सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि जल बोर्ड का गठन आने वाले दिनों में राजधानी की राजनीति में भी बड़ा संदेश देगा कि निगम अब सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है.

WATER BOARD IN RAIPUR
RAIPUR NAGAR NIGAM
रायपुर में पेयजल संकट
रायपुर मेयर इन काउंसिल
RAIPUR MAYOR MEENAL CHAUBEY

