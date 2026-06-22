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अंबिकापुर मेयर ने वायरल ऑडियो को बताया फर्जी, पैसे लेकर काम देने का है आरोप, एसटीएससी थाने में मंजूषा भगत ने की शिकायत

सरगुजा : अंबिकापुर की मेयर मंजूषा भगत और बीजेपी जिलाध्यक्ष के लेन देन के आडियो क्लिप का मामला अब थाने पहुंच चुका है. मेयर मंजूषा भगत ने ऑडियो क्लिप को फर्जी बताते हुए एसटीएससी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.मेयर ने षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान मेयर मीडिया से बात करते हुए रो पड़ी और बोलीं कि मैं आदिवासी वर्ग से हूं इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है.





क्या है पूरा मामला ?



दरअसल, रविवार को सोशल मीडिया में एक आडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित रूप से यह बात सामने आई की कला केंद्र मैदान में मीनाबाजार लगाने की अनुमति के लिए मेयर ने अनुराग मिश्रा से पैसों की लेन देन की थी. इसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष का भी जिक्र आया कि वो भी इसमें शामिल हैं. ये आडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुई. इसके बाद मेयर ने मामले में बयान दिया और आडियो क्लिप को फर्जी बताते हुए अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई है.