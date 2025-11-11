ETV Bharat / state

नगर निगम उत्तर बना इतिहास, निवर्तमान मेयर देवड़ा बोलीं- जनप्रतिनिधि कम होने से जनता की बढ़ेंगी परेशानियां

जोधपुर: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं. जोधपुर में दो नगर निगम- उत्तर व दक्षिण थे. सरकार ने अब छह साल बाद फिर से एक ही निगम की अधिसूचना जारी कर दी है. अब भविष्य में जोधपुर में केवल एक ही नगर निगम होगा. नगर निगम उत्तर और नगर निगम ​दक्षिण अब इतिहास बन जाएंगे.

जोधपुर में समाप्त किए गए नगर निगम उत्तर की निवर्तमान महापौर कुंती देवड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दो निगमों को एक करने के भाजपा सरकार के फैसले पर खुलकर चर्चा की. उन्होंने बताया​ कि नगर निगम जैसी संस्थाएं सीधी जनता से जुड़ी होती हैं. इन संस्थानों में जनप्रतिनिधियों की जितनी अधिक संख्या होती है, उतनी आसानी से जनता के काम होते हैं. अब सरकार ने जोधपुर के 160 वार्डों को 100 वार्डों में बदल दिया है. इससे जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होगी और जनता को अपने काम करवाने में परेशानी होगी. एक-एक वार्ड लगभग 15 हजार की जनसंख्या का बनाया गया है. कुल मिलाकर यह फैसला जनता के लिए परेशानी भरा होगा.

कुन्ती देवड़ा, निवर्तमान महापौर नगर निगम उत्तर से खास बातचीत. (ETV Bharat Jodhpur)

गहलोत सरकार के काम भी पूरे नहीं करवा पा रही ये सरकार: निवर्तमान महापौर ने बताया कि कांग्रेस की सरकार के समय नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों को बराबर सहयोग मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद हमारे कार्यों में अड़चनें पैदा कर दी गईं. अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया. पार्षद निधि के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा. भाजपा सरकार ने जो अभियान चलाया, उसमें भी कांग्रेस के समय जो पट्टे लोगों के नहीं बांट पाए थे, उनको भी पूरा नहीं कर पाए.

सरकार ने बिठा दिए नौकरशाह: उन्होंने बताया कि इस समय चुनाव की तैयारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर चुनाव नहीं करवाए. कोई तैयारी नहीं की गई और अब एसआईआर शुरू कर दिया, कुल मिलाकर सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है. इससे भी ज्यादा परेशानी जनता को नौकरशाही के शासन में होगी, क्योंकि निकायों के चुनाव तक प्रशासक काम करेंगे. जनता की सुनवाई तक नहीं होगी.