नगर निगम उत्तर बना इतिहास, निवर्तमान मेयर देवड़ा बोलीं- जनप्रतिनिधि कम होने से जनता की बढ़ेंगी परेशानियां

जोधपुर के दोनों नगरनिगम अब एक हो गए हैं. वार्ड 160 से घटकर 100 हुए, जिससे जनप्रतिनिधि कम हुए.

अंतिम कार्य दिवस पर नगर निगम उत्तर के पार्षदों का ग्रुप फोटो (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 7:51 PM IST

जोधपुर: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं. जोधपुर में दो नगर निगम- उत्तर व दक्षिण थे. सरकार ने अब छह साल बाद फिर से एक ही निगम की अधिसूचना जारी कर दी है. अब भविष्य में जोधपुर में केवल एक ही नगर निगम होगा. नगर निगम उत्तर और नगर निगम ​दक्षिण अब इतिहास बन जाएंगे.

जोधपुर में समाप्त किए गए नगर निगम उत्तर की निवर्तमान महापौर कुंती देवड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दो निगमों को एक करने के भाजपा सरकार के फैसले पर खुलकर चर्चा की. उन्होंने बताया​ कि नगर निगम जैसी संस्थाएं सीधी जनता से जुड़ी होती हैं. इन संस्थानों में जनप्रतिनिधियों की जितनी अधिक संख्या होती है, उतनी आसानी से जनता के काम होते हैं. अब सरकार ने जोधपुर के 160 वार्डों को 100 वार्डों में बदल दिया है. इससे जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होगी और जनता को अपने काम करवाने में परेशानी होगी. एक-एक वार्ड लगभग 15 हजार की जनसंख्या का बनाया गया है. कुल मिलाकर यह फैसला जनता के लिए परेशानी भरा होगा.

कुन्ती देवड़ा, निवर्तमान महापौर नगर निगम उत्तर से खास बातचीत. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: तीन शहरों के दो-दो नगर निगम फिर एक करने पर भड़के गहलोत, बोले-राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला

गहलोत सरकार के काम भी पूरे नहीं करवा पा रही ये सरकार: निवर्तमान महापौर ने बताया कि कांग्रेस की सरकार के समय नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों को बराबर सहयोग मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद हमारे कार्यों में अड़चनें पैदा कर दी गईं. अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया. पार्षद निधि के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा. भाजपा सरकार ने जो अभियान चलाया, उसमें भी कांग्रेस के समय जो पट्टे लोगों के नहीं बांट पाए थे, उनको भी पूरा नहीं कर पाए.

सरकार ने बिठा दिए नौकरशाह: उन्होंने बताया कि इस समय चुनाव की तैयारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर चुनाव नहीं करवाए. कोई तैयारी नहीं की गई और अब एसआईआर शुरू कर दिया, कुल मिलाकर सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है. इससे भी ज्यादा परेशानी जनता को नौकरशाही के शासन में होगी, क्योंकि निकायों के चुनाव तक प्रशासक काम करेंगे. जनता की सुनवाई तक नहीं होगी.

आठ जोन में बंटे चार विधानसभा क्षेत्र: नगर निगम में काम के संचालन के लिए निगम को 4 विधानसभा क्षेत्रों के 8 जोन में बांटा गया है. हर विधानसभा में 2-2 जोन बनाए गए हैं. सूरसागर विधानसभा के दोनों जोन में 19-19 वार्ड रखे गए हैं, जबकि सरदारपुरा में 14-14 और शहर विधानसभा में 13-13 वार्ड रखे गए हैं. परिसीमन के बाद पहली बार निगम में जोड़े गए लूनी विधानसभा के 8 वार्डों को दो जोन में रखते हुए एक में 5 और दूसरे में 3 वार्ड रखे हैं.

यहां जानिए कौनसा वार्ड किस जोन में:

सूरसागर विधानसभा

  • जोन-1 (कुल वार्ड 19): 1 से 5, 23 से 36
  • जोन-2 (कुल वार्ड 19): 6 से 9, 11 से 22, 37 से 39

लूणी विधानसभा

  • जोन-3 (कुल वार्ड 5): 10, 46 से 48, 50
  • जोन-4 (कुल वार्ड 3): 51, 78, 79

सरदारपुरा विधानसभा

  • जोन-5 (कुल वार्ड 14): 85, 86, 87, 90 से 100
  • जोन-6 (कुल वार्ड 14): 66, 72 से 77, 80 से 84, 88, 89

शहर विधानसभा

  • जोन-7 (कुल वार्ड 13): 40 से 45, 49, 52 से 57
  • जोन-8 (कुल वार्ड 13): 58 से 65, 67 से 71

