रांची नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए महापौर ने दिए सख्त निर्देश, बकायेदारों पर होगी कार्रवाई
राजस्व संग्रहण को लेकर रांची महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में निगम परिषद की आपात बैठक हुई. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 27, 2026 at 9:53 PM IST
रांचीः रांची नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आंतरिक राजस्व संग्रहण में तेजी लाने को लेकर शुक्रवार को महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में निगम परिषद की आपात बैठक हुई. इस बैठक में उप महापौर नीरज कुमार, वार्ड पार्षदों, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त समेत निगम के विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. बैठक में निगम की आय के सभी स्रोतों की समीक्षा की गई और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
इस बैठक में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, विज्ञापन शुल्क, बाजार और दुकानों का किराया, जल कर, पार्किंग शुल्क तथा यूजर चार्ज समेत अन्य मदों से होने वाली आय का आकलन किया गया. पिछले वित्तीय वर्षों के राजस्व संग्रहण की तुलना वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्धि से की गई. इसमें निर्धारित लक्ष्य और अब तक हुई वसूली के बीच के अंतर पर चर्चा हुई. साथ ही, जिन राजस्व मदों में अपेक्षित वसूली नहीं हो रही है, उनके कारणों की भी समीक्षा की गई.
महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने संसाधनों से होने वाली आय बढ़ाना जरूरी है. इसके लिए सभी राजस्व स्रोतों का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने तथा तय लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
महापौर ने बकाया राशि की वसूली पर भी सख्ती दिखाई. उन्होंने कहा कि निगम की ओर से बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जो बकायेदार राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी. बैठक में सभी राजस्व मदों की नियमित निगरानी और वसूली की प्रगति की समीक्षा पर जोर दिया गया. वहीं, पार्षदों ने भी निगम की आय बढ़ाने और राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए अपने सुझाव रखे.
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