ETV Bharat / state

रांची नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए महापौर ने दिए सख्त निर्देश, बकायेदारों पर होगी कार्रवाई

रांची महापौर की अध्यक्षता में निगम परिषद की आपात बैठक ( ETV Bharat )

रांचीः रांची नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आंतरिक राजस्व संग्रहण में तेजी लाने को लेकर शुक्रवार को महापौर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में निगम परिषद की आपात बैठक हुई. इस बैठक में उप महापौर नीरज कुमार, वार्ड पार्षदों, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त समेत निगम के विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. बैठक में निगम की आय के सभी स्रोतों की समीक्षा की गई और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

इस बैठक में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, विज्ञापन शुल्क, बाजार और दुकानों का किराया, जल कर, पार्किंग शुल्क तथा यूजर चार्ज समेत अन्य मदों से होने वाली आय का आकलन किया गया. पिछले वित्तीय वर्षों के राजस्व संग्रहण की तुलना वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्धि से की गई. इसमें निर्धारित लक्ष्य और अब तक हुई वसूली के बीच के अंतर पर चर्चा हुई. साथ ही, जिन राजस्व मदों में अपेक्षित वसूली नहीं हो रही है, उनके कारणों की भी समीक्षा की गई.