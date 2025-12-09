ETV Bharat / state

दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में किया जा रहा काम, मेयर ने बैकहो लोडर और सुपर सकर मशीनों को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से महापौर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को 17 बैकहो लोडर और 02 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. प्रत्येक सुपर सकर सेट में 1 मुख्य यूनिट, 2 डंप टैंक और 1 पानी की टंकी शामिल है. मेयर ने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के साझा लक्ष्य के साथ नागरिकों को सबसे अच्छी सेवाएं देने की दिशा में काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में एमसीडी शहरभर में स्वच्छता व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है.

उन्होंने कहा कि 17 बैकहो लोडर और 2 सुपर सकर मशीनें स्वच्छता कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगी. इन नई मशीनों के साथ एमसीडी के बैकहो लोडर बेड़े की संख्या बढ़कर 52 हो गई है. इन सभी मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन्हें व्यापक संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत चलाया जाएगा. सभी इकाइयां स्वच्छता पूंजी मद के तहत खरीदी गई हैं. इनके उपयोग से कचरा प्रबंधन कार्य तेज होकर दिल्ली भर में स्वच्छता में सुधार आएगा. नई मशीनों की तैनाती से जहां एक ओर नालों की सफाई, कचरा उठान और डंपिंग कार्यों में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर मैनुअल श्रम पर निर्भरता भी कम होगी. आधुनिक तकनीक से लैस ये मशीनें कठिन इलाकों में भी प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगी और इससे न सिर्फ सफाई प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ भी मिलेंगी.