दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में किया जा रहा काम, मेयर ने बैकहो लोडर और सुपर सकर मशीनों को दिखाई हरी झंडी

एमसीडी मेयर ने कहा कि मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन्हें व्यापक संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत चलाया जाएगा.

मेयर ने बैकहो लोडर्स व अन्य मशीनों को दिखाई हरी झंडी
मेयर ने बैकहो लोडर्स व अन्य मशीनों को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से महापौर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को 17 बैकहो लोडर और 02 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. प्रत्येक सुपर सकर सेट में 1 मुख्य यूनिट, 2 डंप टैंक और 1 पानी की टंकी शामिल है. मेयर ने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के साझा लक्ष्य के साथ नागरिकों को सबसे अच्छी सेवाएं देने की दिशा में काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में एमसीडी शहरभर में स्वच्छता व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है.

उन्होंने कहा कि 17 बैकहो लोडर और 2 सुपर सकर मशीनें स्वच्छता कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगी. इन नई मशीनों के साथ एमसीडी के बैकहो लोडर बेड़े की संख्या बढ़कर 52 हो गई है. इन सभी मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन्हें व्यापक संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत चलाया जाएगा. सभी इकाइयां स्वच्छता पूंजी मद के तहत खरीदी गई हैं. इनके उपयोग से कचरा प्रबंधन कार्य तेज होकर दिल्ली भर में स्वच्छता में सुधार आएगा. नई मशीनों की तैनाती से जहां एक ओर नालों की सफाई, कचरा उठान और डंपिंग कार्यों में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर मैनुअल श्रम पर निर्भरता भी कम होगी. आधुनिक तकनीक से लैस ये मशीनें कठिन इलाकों में भी प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगी और इससे न सिर्फ सफाई प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ भी मिलेंगी.

राजा इकबाल सिंह, महापौर (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि एमसीडी की तरफ से उठाए जा रहे ये कदम ‘स्वच्छ दिल्ली’ के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इन मशीनों के संचालन से वार्ड स्तर पर स्वच्छता कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा. एमसीडी अपनी स्वच्छता अवसंरचना का आधुनिकीकरण कर रहा है और दिल्ली के नागरिकों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान कर रहा है. इस अवसर पर उपमहापौर जय भगवान यादव, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुंदर सिंह, डीईएमएस समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर, स्थायी समिति के सदस्य, आयुक्त एमसीडी अश्विनी कुमार, अतिरिक्त आयुक्त तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे.

