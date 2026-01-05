ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 29 जनवरी को, गड़बड़ी रोकने के लिए बनाए गए सख्त नियम

चंडीगढ़ : शहर में होने वाले मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. ये चुनाव 29 जनवरी को कराए जाएंगे. इस बार चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉ आर. एस. बेदी ने मेयर चुनावों को लेकर जानकारी साझा करते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे.

मोबाइल फोन, पेन नहीं ले जा सकेंगे : डॉ. बेदी ने बताया कि इस बार पार्षदों को मतदान के दौरान मोबाइल फोन और पेन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को खत्म करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पार्षदों को चुनाव से पहले नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी. उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव इतिहास में पहली बार हाथ खड़े कर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अब तक गुप्त मतदान के जरिए चुनाव कराए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार खुले तौर पर वोटिंग होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी.

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 29 जनवरी को (Etv Bharat)

90 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग : प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा. किसी भी विवाद या आपत्ति की स्थिति में रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जा सकेगी. डॉ आर. एस. बेदी ने कहा कि चुनाव से पहले सभी पार्षदों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें मतदान प्रक्रिया, नियमों और आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में और बिना किसी विवाद के संपन्न हों. मेयर चुनाव को लेकर शहरभर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं.