पंचकूला में दिलचस्प हुआ मेयर चुनाव, चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार, उम्मीदवारों ने भरी जीत की हुंकार
पंचकूला में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है. बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के मेयर उम्मदीवार जीत का दावा कर रहे हैं.
Published : April 29, 2026 at 10:56 AM IST
पंचकूला: नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है. पंचकूला के सभी क्षेत्रों में सियासी दलों के पार्षदों और मेयर पद के उम्मीदवारों के बोर्ड/होर्डिंग लग गए हैं. चुनावी कार्यालयों पर नेता और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में प्रचार के कामकाज में जुट गए हैं. भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर आईएनएलडी या अन्य दलों के मेयर पद के प्रत्याशी, सभी शहर सुबह से देर शाम तक अपने अपने शेड्यूल के अनुसार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं. सभी अपने विज़न और अपने मुद्दों को लेकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा करते हुए अपने लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं.
दिलचस्प हुआ पंचकूला मेयर चुनाव: हरियाणा में राज्य सरकार भाजपा की है, लेकिन पंचकूला में विधायक कांग्रेस से हैं, जबकि निगम के मेयर भाजपा के ही हैं. हालांकि, इन चुनावों में मेयर किस पार्टी का बन सकेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. सभी सियासी दल जीत के लिए अपने-अपने तौर तरीकों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं. ईटीवी भारत ने भाजपा समेत कांग्रेस और इनेलो के मेयर पद के प्रत्याशियों से बातचीत कर उनका विज़न जाना. आप भी सुनिए और पढ़िए कि यदि इनमें से कोई मेयर बनता है तो पंचकूला के बाशिंदों के लिए क्या कार्य करेंगे.
बीजेपी मेयर उम्मीदवार ने बताया एजेंडा: भाजपा के प्रत्याशी श्याम लाल बंसल ने कहा कि "पंचकूला को और सुंदर बनाने के प्रयास किए जाएंगे. पहले भी काफी काम किए गए हैं और अब भी पार्कों, सड़कों, सीवर और पानी की सुचारू व्यवस्था है. लेकिन पंचकूला के और विकास के लिए काम किया जाएगा. मैं पार्षद के साथ लोगों के बीच जाऊंगा और अधिकारी को बुलाकर जो भी समस्याएं होंगी, उनका मौके पर अनुमानित खर्च बनाकर समाधान करवाउंगा."
इनेलो पर तंज: बीजेपी उम्मीदवार श्याम लाल बंसल ने कहा कि हम केवल बनिया समाज से ही नहीं, बल्कि 36 बिरादरी से प्यार करते हैं. सभी हमारे पक्ष में हैं. इनेलो उम्मीदवार पर उन्होंने कहा "इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की खुद की जमानत जब्त हो चुकी है, ऐसे में मनोज अग्रवाल की पार्टी का कोई आधार नहीं. मनोज अग्रवाल को बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया गया है. मनोज को मिलने वाली कुछ सैंकड़ों वोट भी केवल उनके कैडर की होंगी, ना कि अग्रवाल समाज की. भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से विकास की रफ्तार तेज हुई है. इस कारण लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं."
'कांग्रेस कई खेमों में बंटी': श्याम लाल बंसल ने इन चुनावों में किसी भी दल के प्रत्याशी को अपना निकट प्रतिद्वंदी नहीं माना. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस कई खेमों में बंटी है. जो कांग्रेसी टिकट मांग रहे थे, उन्हें विधायक चंद्रमोहन ने पार्टी से निकाल दिया और जो बच गए, उन्हें बलि का बकरा बनाकर लोगों में छोड़ दिया. विधायक चंद्रमोहन अपने मेयर पद के प्रत्याशी के साथ चलने के बजाय अपनी मस्ती में बैठे हैं. न कोई कार्यकर्ता मेयर पद के प्रत्याशी के साथ चल रहा है, केवल कुछ रिश्तेदार ही प्रचार कर रहे हैं."
उपेंद्र कौर आहलुवालिया की अनदेखी! श्याम लाल बंसल ने कहा कि "कांग्रेस से पंचकूला की मेयर रही उपेंद्र कौर आहलुवालिया की पार्टी में अनदेखी होने पर ही वह भाजपा में शामिल हुई. आहलुवालिया ने बेदाग तरीके से मेयर की जिम्मेदारी निभाई थी. इस कारण उन्हें कार्यकर्ताओं और उनके सभी जानकारों के साथ भाजपा में शामिल कराया गया. टिकट की घोषण के तुरंत बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर काम में जुट गए हैं. ग्रामीणों के सीवर कनेक्शन हों, विकास हो, पार्किंग हो या जो भी मांगें होंगी, सभी पूरी होंगी, क्योंकि नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं हैं."
दो पूर्व मेयर के अनुभव का फायदा: श्याम लाल बंसल ने कहा कि "पूर्व मेयर कुलभुषण गोयल और उपेंद्र कौर आहलुवालिया भी उनके साथ हैं. दोनों के अनुभव का फायदा लेते हुए वह अब तीन की संख्या में हैं और एकसाथ शहर का अधिक से अधिक विकास किया जाएगा. अपने लोगों और शहर के लिए हर खुशी को लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा."
कांग्रेस मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने क्या कहा? कांग्रेस मेयर उम्मदीवार सुधा भारद्वाज ने कहा कि "यदि पंचकूला ने उन्हें मेयर बनाया, तो वह ईमानदारी से काम करेंगी. पंचकूला को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और जिन समस्याओं से लोग परेशान हैं, उनका समाधान करेंगी. वह स्वंय 25 वर्ष से पंचकूला में हैं और लोगों के बीच रहते हुए वह भी स्थानीय समस्याओं को झेल रही हैं. इस कारण उन्हें सभी जन-समस्याओं की जानकारी है. गड्ढे मुक्त सड़कें बनाई जाएंगी, स्वच्छ पेयजल मिलेगा, अंडरग्राउंड टूटी पाइप बदली जाएंगी, ताकि लोगों को आरओ की भी जरूरत न पड़े. लोग समझदार हैं. केवल समुदाय के अनुसार वोटिंग नहीं होगी. लोग देखेंगे कि कौन ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम करेगा, किस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और किसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.
'उपेंद्र कौर आहलुवालिया के जाने से कोई असर नहीं': सुधा भारद्वाज ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूर्व मेयर उपेंद्र कौर आहलुवालिया के सवाल पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "विधानसभा चुनाव में भी आहलुवालिया ने पार्टी के खिलाफ काम किया था. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन की जीत हुई. उपेंद्र कौर आहलुवालिया काफी समय से पार्टी में सक्रिय भी नहीं थी. ऐसे में आहलुवालिया के नहीं होने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वह सात वर्ष तक कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रही. उन्हें समूचे हरियाणा में संगठन ने काम की जिम्मेदारी दी और लोगों का प्यार व भरोसा मिला. वह पंचकूला में भी सभी के साथ मिलकर काम करेंगी. लोगों की समस्याएं समझकर और उनसे ही सुझाव लेकर काम किए जाएंगे."
लोगों के भरोसे से जीत का दावा: सुधा भारद्वाज ने कहा कि वह किसी अन्य से अपनी तुलना नहीं करती. उन्होंने कहा कि पंचकूला ने हमेशा उन्हें प्यार दिया है और वह लोगों के बीच जाकर काम करने पर भरोसा करती हैं. पहले भी सात वर्ष महिला कांग्रेस में काम करते हुए सभी मुद्दे उठाए. महंगाई हो, बेराजगारी हो या फिर महिला उत्पीड़न का मामला हो, हमेशा सड़कों पर रही हैं. उन्होंने कहा कि अब भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि पंचकूलावासी उन्हें अपना समर्थन देंगे और वह जीत जरूर दर्ज करेंगी.
इनेलो के मेयर पद के प्रत्याशी मनोज अग्रवाल: पंचकूला नगर निगम के चुनावों में इस बार इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने भी मनोज अग्रवाल को अपना मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है. ईटीवी से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि "इस बार के चुनाव में कई मुद्दे विशेष हैं. इनमें से एक कोटक महिंद्रा बैंक से लोगों के 160 करोड़ रुपये के गबन का मामला प्रमुख है. भले की सरकार पैसा वापिस आने का दावा करती हो, लेकिन यह रकम बैंक द्वारा अपनी साख बचाने को लौटाई गई है. पंचकूला नगर निगम के इस बार के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उतना पहले कभी नहीं रहा. भले ही कोई अस्थायी तौर पर लगा है या स्थायी तौर पर नियुक्त हुआ हो लेकिन यदि घोटालेबाज है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, ताकि जनता की गाढ़ी कमाई का गबन न हो सके."
'पंचकूला निगम केवल बिल बनाने का केंद्र': मनोज अग्रवाल ने कहा कि "नगर निगम पंचकूला में काम के बजाय केवल बिल बनाए जाते हैं. मान लीजिए बिल पचास लाख रुपये का बना दिया गया हो, लेकिन काम एक रूपये का नहीं होना. नकली बिलों पर अंकुश लगाया जाएगा. कोई ऐसा काम न हो जो कागजों में तो दिखाई दे लेकिन लोगों के हित में न लगा हो. बरसात शुरू होने से दो दिन पहले रोड-गली साफ करने का काम शुरू किया जाता है. लाखों रुपये का टेंडर दिया जाता है लेकिन कोई काम नहीं होता. सड़कों पर पानी ब्लॉक हुआ रहता है, घरों में पानी घुस जाता है लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाती."
मवेशियों की भारी परेशानी: मनोज अग्रवाल ने कहा कि "आवारा पशुओं की समस्या जस की तस है. जबकि कई-कई गौशालाएं बनाई गई हैं. सेक्टर-23 के साथ गौशाला के लिए करीब एक-डेढ़ एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, जिसे अब कई एकड़ तक फैला दिया गया है. एक तरह से इसे कुछ लोगों के लिए कमाई का साधन बना दिया गया है. ऐसे गलत कार्यों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा. यदि पंचकूलावासियों ने मौका दिया, तो प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं जानकर उनका समाधान किया जाएगा."
बनिया समुदाय का कितना असर? मनोज अग्रवाल ने कहा कि केवल कुछ 15-20 लोगों द्वारा ही स्वयं को पूरा अग्रवाल समाज बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि चंद लोग 65 हजार लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिशत बनिया समाज भाजपा का समर्थक होगा तो कुछ कांग्रेस का होगा, ऐसे ही कुछ प्रतिशत उनका (इनेलो) का समर्थक भी है. मनोज अग्रवाल ने कहा कि उनका मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा से ही है और उनकी जीत कितने ही अंतर से क्यों ना हो लेकिन जरूर होगी.
'पंचकूला में अब तक पूंजीपति मेयर बने': आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार मनोज ने कहा कि "अब तक पंचकूला के मेयर बनने वाले सभी चेहरे पूंजीपति रहे हैं. पूंजी के हिसाब से भले ही वह उनके सामने कहीं टिकते नहीं हैं. लेकिन यदि जन-संपर्क की बात करें, लोगों में पहचान की बात करें, समाज में लोकप्रियता और लोगों से मिलनसार होने की बात हो तो उनका पलड़ा अन्य प्रत्याशियों से भारी है. पंचकूला के लोग इस बार आम व्यक्ति को मौका देंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि आमजन की परेशानी को आम व्यक्ति ही अच्छे से समझता है." उन्होंने लोगों से अपील में कहा कि उन्हें मौका मिला तो किसी को कोई परेशान होने नहीं दिया जाएगा.
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