ETV Bharat / state

मानसून से पहले अलर्ट मोड में MCD, जलभराव रोकने के लिए मेयर ने बुलाई हाई लेवल बैठक

बैठक में डीएमआरसी, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, भारतीय रेल आदि एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया.

मेयर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए जरूरी दिशानिर्देश
मेयर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए जरूरी दिशानिर्देश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 23, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. संभावित जलभराव और बारिश के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए सोमवार को सिविक सेंटर में मेयर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लेकर मानसून से पहले की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की.

'ऑपरेशन मिशन मानसून' के तहत आयोजित इस बैठक में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जलभराव की समस्या, नालों की सफाई और डीसिल्टिंग कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां विशेष इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. बैठक में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, भारतीय रेल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और एमसीडी समेत कई एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया. अधिकारियों ने जल निकासी व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, संवेदनशील स्थलों पर निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर अपने सुझाव रखे.

महापौर प्रवेश वाही ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन पूरी तरह तैयार रखे जाएं. उन्होंने कहा कि डी-वॉटरिंग पंप, मोटर, जल निकासी उपकरण और अन्य मशीनरी की समय रहते जांच और परीक्षण किया जाए, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलभराव संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए और पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर क्षेत्रवार कार्ययोजना तैयार की जाए. विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित सूचना आदान-प्रदान ही मानसून प्रबंधन की सफलता की कुंजी है.

बैठक में उपमहापौर मोनिका पंत, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, सदन के नेता जय भगवान यादव, डेम्स समिति अध्यक्ष संदीप कपूर, नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सभी एजेंसियों ने राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया.

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
मानसून से पहले MCD की बैठक
MAYOR PRAVESH WAHI
MCD MEETING BEFORE MONSOON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.