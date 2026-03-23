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आगरा में महापौर और नगर आयुक्त में रार, बैठक से गायब रहे अधिकारी, सदन में पार्षदों का हंगामा

बैठक में भाजपा और बसपा के पार्षद आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से नारेबाजी हुई. वहीं नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया.

बैठक से अधिकारी रहे गायब, पार्षदों ने किया हंगामा.
बैठक से अधिकारी रहे गायब, पार्षदों ने किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 4:16 PM IST

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आगरा : नगर निगम में महापौर और नगर आयुक्त के बीच की चल रही रार सोमवार को खुलकर सामने आ गई. सदन की बैठक में नगर आयुक्त के साथ ही सभी अधिकारी गायब रहे. बसपा पार्षदों ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, यह सरकार का फेलियर है. इसपर भाजपा और बसपा के पार्षद आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से नारेबाजी हुई. सदन में खूब हंगामा हुआ. नगर आयुक्त के खिलाफ 72 पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है.

महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने सोमवार सुबह 11 बजे सदन की बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे. मगर, नगर निगम सचिवालय ने बैठक का एजेंडा जारी नहीं किया. नगर निगम के अधिकारियों ने उस शासनादेश का हवाला दिया जिसमें लोकसभा या विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नगर निगम सदन आयोजित ना करने की बात कही.

इसके साथ ही 23 मार्च को आगरा में उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-26) की प्रस्तावित बैठक होने की बात कही. उच्चस्तरीय बैठक में जिले के कई अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे नगर निगम की बैठक व्यावहारिक कठिनाइयां बढ़ गई हैं.

सदन में पार्षदों का हंगामा. नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास. (Video Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी तक जाएगा मामला : महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कहा, मेरे लिए सदन की गरिमा सर्वोपरि है. सदन में अधिकारी का नदारद रहना जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है. जो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है. पार्षदों की ओर से हस्ताक्षरित निंदा प्रस्ताव दिया गया है जिसे सीएम योगी और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. जिससे हठधर्मिता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो.

मंडलायुक्त को दी जानकारी, फोटोज भेजे : महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कहा कि मैंने कल ही मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह से बात की. उन्हें बताया था कि सदन की बैठक सोवमवार को है. मगर, अभी तक नगर निगम के ​सचिवालय की ओर से पार्षदों के पास मैसेज नहीं भेजा गया है. उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए. मैंने सुबह भी उनसे बात की. मंडलायुक्त को सदन में मौजूद पार्षदों के फोटोज भेजे हैं. इसके साथ ही मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर सीएम को भी भेजूंगी.

जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी नहीं बनेगी : महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कहा कि जब तक जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, तो मेरी भी नगर आयुक्त से नहीं बनेगी. सीएम योगी से शिकायत करके आई हूं. आगे भी ऐसी ही शिकायतें करूंगी. जब तक जनता की बात नहीं सुनी जाएगी. नगर आयुक्त नहीं जायेंगे. क्योंकि, आगरा में 14 अप्रैल को भीम नगरी आयोजित होनी है. मगर, अभी तक इसके टेंडर नहीं हुए हैं. काम कब शुरू होंगे. यह कह नहीं सकते हैं. ये जनता की पीड़ा है.

उपसभापति बोले- बड़ी लापरवाही : उपसभापति प्रकाश केशवानी उर्फ शेरा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों का सदन में ना आना एक बड़ी लापरवाही है. महापौर से मांग है कि आप एक माह में एक सदन बुलाएं. अब छह माह में छह सदन बुलाएं. इसके साथ ही अधिकारियों की मनमानी पर निंदा प्रस्ताव लाएं. जिस पर भाजपा और विपक्ष एकजुट दिखा. भाजपा पार्षदों ने कहा कि आगरा के लिए यह काला दिवस है. हमें जनता ने चुनकर भेजा है. जनता पूछ रही है. विकास कार्य की मांग कर रही है. मगर, अधिकारी विकास कार्य में कुंडली मारकर बैठे हैं.

ट्रिपल इंजन की सरकार फेल : बसपा पार्षद बंटी माहौर ने कहा कि आज सदन में अधिकारी गायब हैं. इससे महापौर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची. मगर, किसकी विफलता है. आगरा में ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है. कार्यपालिका हमारी बात नहीं मान रही है. नगर निगम में भेदभाव है. किसी वार्ड में एक करोड़ का काम हो रहा है और कहीं दस लाख रुपए का काम हुआ है. महापौर और नगरायुक्त की नहीं बन रही है. ये शहर के लिए सही नहीं है.

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Last Updated : March 23, 2026 at 4:16 PM IST

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