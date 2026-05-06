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कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक; CUGL के प्रस्ताव पर बनी सहमति, मेयर बोलीं- "सदन से पास होना बाकी"

कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )