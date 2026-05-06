कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक; CUGL के प्रस्ताव पर बनी सहमति, मेयर बोलीं- "सदन से पास होना बाकी"
बैठक में मेयर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय समेत अन्य अफसर मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 6:50 PM IST
कानपुर : कानपुर नगर निगम में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) के बायो गैस प्लांट लगाने के प्रस्ताव को लेकर सहमति बनी. जिसके बाद यह प्रस्ताव कार्यकारिणी से पास हो गया है. अब 11 मई को सदन की बैठक होगी, जिसमें प्रस्ताव पास होते ही सीयूजीएल के अफसर अपनी कवायद शुरू कर देंगे. बैठक के दौरान मेयर, नगर आयुक्त समेत अन्य अफसर मौजूद रहे.
कानपुर नगर निगम में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मेयर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय समेत अन्य अफसर मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि हमेशा से ये तमन्ना रही है कि कानपुर बहुत साफ दिखे. उन्होंने बताया कि सीयूजीएल ने अपना बायो गैस प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया था, इसको लेकर सभी की सहमति बन गई है.
उन्होंने कहा कि अब 11 मई को सदन की बैठक होगी, जिसमें प्रस्ताव पास होते ही सीयूजीएल के अफसर अपनी कवायद शुरू कर देंगे. उन्होंने बताया कि सदन के बाद नगर निगम अफसरों की टीम नागपुर जाएगी, वहां पर संचालित बायो गैस प्लांट का निरीक्षण करेगी. उन्होंने कहा कि सीयूजीएल से हमारा एग्रीमेंट हो चुका है. 15 हेक्टेयर जमीन पर ये प्लांट स्थापित किया जाएगा. आने वाले समय में इस बायोगैस का उपयोग विभिन्न माध्यमों से किया जा सकेगा.
मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि शहर में जिन स्थानों का नामकरण नहीं है, वहां का नामकरण नगर निगम द्वारा कराया जाएगा. इस मुद्दे पर भी सदन में सभी पार्षदों के बीच चर्चा करेंगे. अगर किसी की कोई आपत्ति होगी, तो उसे सुना जाएगा.
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