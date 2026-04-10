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मेदिनीनगर नगर निगम का होगा अपना ऐप, एक क्लिक पर आम लोगों के समस्याओं का होगा समाधान

मेदिनीनगर नगर निगम में लोगों की समस्या और सामाधान को लेकर मेयर की तरफ ऐप बनाने की पहल की जा रही है.

MAYOR ARUNA SHANKAR
मेयर अरुणा शंकर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 1:08 PM IST

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पलामू: झारखंड का मेदिनीनगर नगर निगम भी बड़े शहरों के तरह स्मार्ट और हाइटेक तरीके से कार्य करेगा. नगर निगम का अपना ऐप होगा. जिसमें आम लोग अपनी समस्याओं को दर्ज कर सकेंगे. इतना ही नहीं ऐप के माध्यम से लोग अपना टैक्स भी भर सकेंगे और विभिन्न दस्तावेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर ऐप बनाने के लिए पहल कर रही हैं. साथ ही नगर निगम के इलाके में आम लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही हैं.

हफ्ते भर में हो सकती है बैठक

इसी कड़ी में उप महापौर, वार्ड पार्षद और अधिकारियों के साथ एक सप्ताह के अंदर बड़ी बैठक की जाएगी. इस बैठक में अतिक्रमण और वाटर ब्लॉकेज को लेकर कड़े निर्णय लिए जाएंगे. मेयर अरुणा शंकर की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि लोगों की समस्याओं का समाधान एक टाइम फ्रेम में किया जाएगा. नगर निगम एक ऐप तैयार कर रही है. जिसमें लोग अपनी शिकायत को भी दर्ज करवा सकेंगे.

ऐप में शिकायत से लेकर प्रमाण पत्र तक के मामले दिखेंगे

मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि ऐप के माध्यम से सफाई, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी की शिकायत, होल्डिंग टैक्स, कमर्शियल टैक्स, मोहल्ले में लावारिस कुत्तों की शिकायत, लावारिस मवेशियों की शिकायत, मोहल्ले में पड़े कूड़े, डोर टू डोर जैसे शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं. जबकि वे सुझाव भी दे सकते हैं. मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड आयुक्त इस ऐप पर हर एक शिकायत को देख सकते हैं. मेयर ने कहा कि वह खुद इसकी मॉनिटरिंग करेगी और समस्याओं का समाधान किया जाएगा. पूरे मामले में नगर निगम एक्टिव तरीके से कार्य करेगी.

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