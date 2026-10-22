ETV Bharat / state

दिल्ली: मेयर ने किया 25 लाख रुपये पार्षद फंड देने का एलान, दो करोड़ के फंड पर ‘आप’ का हंगामा

दिल्ली नगर निगम सदन में हंगामा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सिविक सेंटर स्थित मुख्यालय में बृहस्पतिवार को निगम सदन की बैठक के दौरान पार्षद फंड को लेकर जमकर हंगामा हुआ. महापौर प्रवेश वाही ने पार्षदों को 25 लाख रुपये का फंड देने का एलान किया तो आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने दो करोड़ रुपये के फंड का वादा पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया. आप पार्षदों ने सवाल किया कि जब प्रत्येक पार्षद को विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी, तो अब तक पूरी राशि क्यों जारी नहीं की गई.

नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि सात महीने बीतने के बाद भी पार्षदों को केवल 50 लाख रुपये ही मिले हैं. उन्होंने शेष डेढ़ करोड़ रुपये जारी करने की मांग करते हुए कहा कि दिवाली से पहले वार्डों में विकास कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए. पार्षदों का कहना था कि सड़कों, गलियों और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिलने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.