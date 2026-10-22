दिल्ली: मेयर ने किया 25 लाख रुपये पार्षद फंड देने का एलान, दो करोड़ के फंड पर ‘आप’ का हंगामा
पार्षद फंड को लेकर दिल्ली नगर निगम सदन में हंगामा बढ़ने पर महापौर प्रवेश वाही ने बैठक स्थगित कर दी थी.
Published : October 22, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सिविक सेंटर स्थित मुख्यालय में बृहस्पतिवार को निगम सदन की बैठक के दौरान पार्षद फंड को लेकर जमकर हंगामा हुआ. महापौर प्रवेश वाही ने पार्षदों को 25 लाख रुपये का फंड देने का एलान किया तो आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने दो करोड़ रुपये के फंड का वादा पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया. आप पार्षदों ने सवाल किया कि जब प्रत्येक पार्षद को विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी, तो अब तक पूरी राशि क्यों जारी नहीं की गई.
नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि सात महीने बीतने के बाद भी पार्षदों को केवल 50 लाख रुपये ही मिले हैं. उन्होंने शेष डेढ़ करोड़ रुपये जारी करने की मांग करते हुए कहा कि दिवाली से पहले वार्डों में विकास कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए. पार्षदों का कहना था कि सड़कों, गलियों और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिलने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
शेष फंड जारी करने की मांग: आप पार्षदों ने भाजपा पर वादे के मुताबिक फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए निगम प्रशासन से पूछा कि बाकी राशि कब तक दी जाएगी. उनका कहना था कि पार्षदों को अपने वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए निर्धारित फंड मिलना चाहिए. केवल 25 लाख रुपये देने का एलान करने से दो करोड़ रुपये के वादे पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं मिलता. आप पार्षदों ने मांग की कि निगम प्रशासन शेष राशि जारी करने की समयसीमा स्पष्ट करे, ताकि वार्डों में लंबित विकास कार्यों को गति दी जा सके. उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले फंड जारी करना जरूरी है, जिससे स्थानीय स्तर पर जरूरी काम कराए जा सकें.
हंगामे के बीच पांच मिनट के लिए स्थगित हुई बैठक: पार्षद फंड को लेकर सदन में हंगामा बढ़ने पर महापौर प्रवेश वाही ने बैठक पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी. फंड के मुद्दे पर भाजपा और आप पार्षदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली. आप पार्षदों ने दो करोड़ रुपये के वादे पर जवाब मांगा और शेष डेढ़ करोड़ रुपये जल्द जारी करने की मांग दोहराई.
सदन में 5 मिनट बाद जब दुबारा से बैठक शुरू हूई तो हंगामा एक बार फिर शुरू हुआ, जिसके बाद मेयर नें सदन की कारवाई स्थगित कर दी. मेयर प्रवेश वही नें कहा कि आम आदमी पार्टी की हमेशा से मनशा रहती है कि हाउस में व्यवधान पैदा किया जाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लगातार कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले.
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