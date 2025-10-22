गया में बीजेपी नेता की हत्या मामले में मेयर आरोपी, महागठबंधन नेताओं ने फंसाने का लगाया आरोप
गया में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या मामले में राजनीति गर्म हो गई है. महागठबंधन ने इसमें मेयर को फंसाने का आरोप लगाया है.
Published : October 22, 2025 at 1:29 PM IST
गया: बिहार के गया जिले में भाजपा नेता उपेंद्र पासवान के पुत्र सुबाब कुमार की हत्या के मामले में नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान को सुपारी देने का आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा दर्जन भर अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं. पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. इस बीच महागठबंधन के नेताओं ने मगध आईजी से मिलकर मेयर को फंसाने की साजिश का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
दीपावली से एक दिन पहले गोलीबारी: दीपावली के एक दिन पहले सुबह-सुबह अपराधियों ने भाजपा नेता उपेंद्र पासवान के इकलौते बेटे सुबाब कुमार को गोलियों से भून दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरागी मुरली हिल पहाड़तल्ली मोहल्ले में सुनसान स्थान पर चार हथियारबंद अपराधियों ने सुबाब को रोका और उन पर गोलियां चलाईं. मौके पर ही सुबाब की मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है.
भाजपा नेता उपेंद्र पासवान ने हत्या के पीछे पूर्व से चली आ रही रंजिश का जिक्र करते हुए मेयर गणेश पासवान पर सुपारी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने अन्य आरोपियों के नाम भी पीड़ित पक्ष की शिकायत में दर्ज कराए हैं.
इलेक्शन के समय फंसाने की साजिश: मेयर के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद महागठबंधन के नेताओं ने इसे साजिश करार दिया है. जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव, पूर्व विधायक अवधेश सिंह और गया नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव सहित महागठबंधन के नेताओं और पार्षदों का एक शिष्टमंडल मगध क्षेत्र के आईजी क्षत्रनील सिंह से मिला.
शिष्टमंडल ने आईजी को बताया कि इलेक्शन के समय मेयर को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है. उन्होंने मेयर को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, ताकि उन्हें इस अन्यायपूर्ण प्रकरण से बचाया जा सके. आईजी ने शिष्टमंडल को उचित जांच का आश्वासन दिया. महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि मेयर गणेश पासवान की सक्रियता महागठबंधन में महत्वपूर्ण है और इस घटना से गया नगर विधानसभा सीट की राजनीति प्रभावित हो रही है.
एसआईटी गठित, जल्द गिरफ्तारियां: गया एसएसपी आनंद कुमार ने इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. एसआईटी की टीम घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र का गहन अवलोकन कर रही है. मृतक के परिजनों, मुहल्ले व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. सीसीटीवी फुटेज की खंगाली जा रही है.
"कोतवाली थाना क्षेत्र में सुबाब कुमार की हत्या के मामले में विशेष टीम का गठन किया गया है. घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र का गहन अवलोकन किया गया. मृतक के परिजनों और मुहल्ले तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है. इस कांड की समीक्षा कर संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई हो रही है. जल्द ही सभी दोषी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी."- आनंद कुमार, एसएसपी
एनडीए-महागठबंधन आमने-सामने: भाजपा नेता के पुत्र की हत्या के बाद एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासत तेज हो गई है. विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, जबकि पीड़ित पक्ष ने मेयर समेत कई पर सीधा आरोप लगाया है. गया विधानसभा सीट पर इस घटना का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.
