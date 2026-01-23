ETV Bharat / state

मेयो मेडिकल कालेज हॉस्टल में अव्यवस्था; शिकायत पर चीफ वार्डेन ने इंटर्न डॉक्टर को पीटा

सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि इंटर्न डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है. उसका मेडिकल कराया गया है. हल्की चोटें लगी हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
इंटर्न डॉक्टर ने पानी न आने और घटिया खाने की शिकायत की थी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में स्थित बोधिसत्व यूनिवर्सिटी यानी मेयो मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा शुरू हो गया, जब कालेज के एक इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर ने चीफ वार्डन से हॉस्टल में फैली अव्यवस्था, पानी न आने और घटिया खाने की शिकायत की.

चीफ वार्डन पर मारपीट करने का आरोप: उसके बाद मारपीट शुरू हो गई. मारपीट की जानकारी पर कालेज के तमाम छात्र आ गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

संबोधित करतीं कालेज डायरेक्टर मधुलिका सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

अव्यवस्था की शिकायत करने पर मारपीट: सफेदाबाद स्थित मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस कर चुके डॉ. प्रशांत प्रभाकर कालेज से ही इंटर्न शिप कर रहे हैं. प्रशांत प्रभाकर का आरोप है कि हॉस्टल की व्यवस्था सही नहीं है. पानी नहीं आ रहा था. इसकी शिकायत करने वह चीफ वार्डन के पास गये थे. आरोप है कि शिकायत सुनकर वह भड़क गए और अपने लोगों को बुला लिया और कहा मारो फिर उन लोगों ने डंडों से मारना शुरू कर दिया.

कालेज डायरेक्टर मौके पर पहुंचीं: मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कालेज के दूसरे छात्रों को जब यह जानकारी हुई, तब उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

इंटर्न डॉक्टर के साथ मारपीट: मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची कालेज डायरेक्टर मधुलिका सिंह ने आकर छात्रों को कार्रवाई का भरोसा दिया. कई घंटों तक यह हंगामा चलता रहा. सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि मारपीट की वारदात हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है. जिस इंटर्न डॉक्टर के साथ मारपीट हुई थी उसका मेडिकल कराया गया है. हालत सामान्य है, हल्की चोटें हैं. छात्रों की तरफ से तहरीर दी गई है. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड के लिए फैक्ट्री से चुराई 7 करोड़ की ज्वेलरी और 66 लाख कैश, सुपरवाइजर ही निकला मास्टर माइंड

TAGGED:

MAYO MEDICAL COLLEGE HOSTEL
CHIEF WARDEN BEATS INTERN DOCTOR
DR PRASHANT PRABHAKAR BEATEN
COMPLAINT OVER MISMANAGEMENT
MAYO MEDICAL COLLEGE IN BARABANKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.