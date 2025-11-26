ETV Bharat / state

मेयो कॉलेज @150 : पूर्व छात्रों की जयपुर से अजमेर 150 किमी साइकिल यात्रा, डिप्टी सीएम दीया ने दिखाई हरी झंडी

साइकिल रैली में 21 से लेकर 65 वर्ष तक के मेयो कॉलेज के पूर्व छात्र शामिल हुए.

Deputy CM Diya Kumari flagging off the cycle journey
साइकिल यात्रा को रवाना करते डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025

4 Min Read
जयपुर: अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को अनूठी साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई. जयपुर के सिटी पैलेस से 150 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रैली को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया. यात्रा में 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के मेयो कॉलेज के पूर्व छात्र शामिल हुए. इनमें आर्मी अफसर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट और विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाले अल्युमिनाई मौजूद रहे. इस दौरान दीया कुमारी ने जयपुर राजपरिवार के मेयो कॉलेज से ऐतिहासिक जुड़ाव को याद किया और कहा कि ये संस्थान न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की शिक्षा परंपरा का गौरव है.

शाही विरासत से आधुनिक शिक्षा का सफर: मेयो कॉलेज का इतिहास किसी दंतकथा से कम नहीं है. वर्ष 1875 में अलवर के महाराजा मंगल सिंह पहले छात्र के रूप में कॉलेज पहुंचे तो उनके प्रवेश का दृश्य पूरे ब्रिटिश भारत में चर्चा का विषय बन गया. उनके साथ 12 हाथी, 600 घोड़े और लगभग 500 नौकरों का विशाल लवाजमा था. वे सजे-धजे हाथी पर बैठकर कॉलेज परिसर में पहुंचे थे, जबकि आगे-आगे ऊंटों और तुरही बजाने वाले चल रहे थे. ये वही दौर था, जब मेयो कॉलेज राजपूताना और सामंती परिवारों के युवराजों को आधुनिक शिक्षण पद्धति देने के लिए स्थापित किया गया था. आज ये परंपरा और आधुनिकता का संगम बनकर एक पब्लिक स्कूल के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है.

साइकिल रैली से पहले बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बीकानेर की साइकिल रैली में पुलिस ने दिया फिट इंडिया का संदेश

स्थापना की कहानी: मेयो कॉलेज का कांसेप्ट वर्ष 1869 में लेफ्टिनेंट कर्नल एफकेएम वॉल्टर ने रखा था. बाद में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने 'राजकुमार कॉलेज' बनाने का खाका तैयार किया, ताकि राजपूताना के राजाओं और जागीरदारों के वारिसों को आधुनिक शिक्षा मिल सके. वर्ष 1875 में कॉलेज की नींव पड़ी और अंग्रेजी शिक्षा के उच्च मानकों को स्थापित करने वाली इस संस्था को आगे चलकर 'Eton of the East' यानी भारत का 'ईटन' कहा गया.

इंडो-सारासेनिक शैली का अद्भुत नमूना: मेयो कॉलेज का मुख्य भवन अपने स्थापत्य के कारण भी विश्वभर में चर्चित है. वर्ष 1875 में विभिन्न डिजाइनों में से मेजर मेंट की योजना को चयनित किया गया और लगभग आठ वर्ष में 1885 में ये भवन तैयार हुआ. उस समय इसकी लागत 3.28 लाख रुपए थी, जो उस दौर में बड़ा निवेश था. ये भवन इंडो-सारासेनिक वास्तुशिल्प का शानदार उदाहरण है. ये भवन आज भी राजस्थान की धरोहर के रूप में खड़ा है. इसकी मूल ड्राइंग आज भी ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन के आर्काइव में सुरक्षित है.

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले- बीकानेर में जुटेंगे दुनियाभर के साइक्लिस्ट, पर्यटन के नक्शे पर दिलाएंगे पहचान

150 वर्ष बाद भी शिक्षा का अग्रणी केंद्र: मेयो कॉलेज से पास आउट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर ने बताया कि मेयो कॉलेज से पढ़कर निकले छात्रों के दिल से कभी मेयो कॉलेज नहीं निकल सकता. पहले इसे राजपूताने के राजघरानों के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अब ये देश-विदेश से विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा देता ह़ै. यहां छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है. मेयो कॉलेज से निकला व्यक्ति आज जिस भी पेशे में है, वहां जो सफलता प्राप्त की है, उसका केवल एक कारण है मेयो कॉलेज. फिलहाल इसके 150 साल पूरे होने पर बहुत से आयोजन किए जा रहे हैं. इसमें 3 से 4 हजार एक्स स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं.

दीया के परिवार का रहा जुड़ाव: उप मुख्यमंत्री दीया ने बताया कि उनके परिवार का जुड़ाव मेयो कॉलेज से कई साल से है. उनके दादाजी मानसिंह और पिताजी भवानी सिंह और उनके बच्चे इसी मेयो कॉलेज से पास आउट हैं. मेयो कॉलेज ने प्रदेश और देश को यहां तक की विश्व को बहुत कुछ दिया है. यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए और राजस्थान का नाम रोशन किया. उन्होंने कहा कि 150 वर्ष पूरे होने पर ये 150 किलोमीटर की अल्युमनाई रैली केवल साइक्लोथोन नहीं, बल्कि पूर्व छात्रों का अपने कॉलेज के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है.

