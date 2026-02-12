ETV Bharat / state

मिशन- 2027; मायावती का ब्राह्मण 'प्यार', 'प्लान-2007' से 20 साल बाद होगा हाथी का कमबैक?

एक माह में तीन बार ब्राह्मणों के सम्मान की बात : बसपा सुप्रीमो मायवाती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिवस पर कहा था कि ब्राह्मणों को बाटी चोखा नहीं सम्मान चाहिए. इसके बाद घूसखोर पंडत फिल्म को ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा उठाया. यूजीसी पर भी अपनी बात रखी. कहा कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी हैं. इससे समाज में नफरत की भावना पैदा हो रही है.

मायावती के ब्राह्मण प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में विवादित वेब सीरीज घूसखोर पंडत नाम पर मायावती ने ब्राह्मणों के पक्ष में खुलकर बयान दिया. फिल्म के नाम की खूब आलोचना की. कहा कि कुछ समय से यूपी ही नहीं, बल्कि फिल्मों में भी पंडत को घूसखोर बताकर अपमानित किया जा रहा है. उन्होंने सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की.

मुसलमानों पर भरोसे से मायावती को लगा था झटका : बसपा सुप्रीमो ने पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों पर भरोसा जताकर खूब टिकट दिए थे, लेकिन बसपा को मुस्लिमों के ही वोटों का टोटा हो गया था. इसके बाद मायावती ने बयान दिया था कि भविष्य में वह मुस्लिमों को सोच समझकर ही टिकट देंगी, चूंकि सवर्ण चार बार बहुजन समाज पार्टी को जीत का स्वाद चखा चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस बार ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर साल 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की है.

2007 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी को खुलकर समर्थन दिया. इसके बाद मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करने की बात की थी. हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला पांच साल में ही दम तोड़ गया. 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पांच साल पहले जो पार्टी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी वह पूरी तरह पैदल हो गई. समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें हासिल कर बसपा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 2012 के बाद से बसपा रणनीति तो कई तरह की बनाती रही, लेकिन फायदा नहीं मिला. लगातार पार्टी की स्थिति खराब होती गई.

पहले जानते हैं ब्राह्मण भाईचार कमेटी के बारे में : वह साल था 2007. बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर पहली बार अकेले दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई. बहुजन समाज पार्टी 212 सीट लेकर सत्ता के शिखर पर काबिज हो गई. 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अलग-अलग कमेटियों का गठन किया था, जिसमें ब्राह्मण भाईचारा कमेटी पर बसपा का पूरा जोर था. ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पार्टी ने यह प्लान बनाया था. इस प्लान में उसे पूरी सफलता भी मिली.

इशारो-इशारों में उन्होंने सवर्णों को संदेश देने का प्रयास किया कि बसपा उनके साथ है. अब सवाल यह है कि क्या 2007 में ब्राह्मण भाईचारा कमेटी का गठन कर ब्राह्मणों को लुभाने के साथ सत्ता में आईं बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 में ब्राह्मणों को फिर से लुभाकर सरकार बना सकती हैं? क्या ब्राह्मण एक बार फिर 2007 की तरह 2027 में हाथी का साथी बनकर मायावती को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं?

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का ब्राह्मण प्रेम इन दिनों चरम पर है. ब्राह्मणों के सहारे बसपा सुप्रीमो को आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करने की उम्मीद है. यही कारण है कि हर मंच पर अब मायावती खुलकर ब्राह्मणों का समर्थन कर रही हैं. ब्राह्मणों को 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी की याद दिला रही हैं. जहां एक तरफ यूजीसी इक्विटी के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दल टालमटोल करते रहे, वहीं मायावती ने कहा था कि यूजीसी को इस तरह का नियम बनाने से पहले सभी की सलाह लेनी चाहिए थी.

यूपी में समेत देश की राजनीति में खत्म हो रहा बसपा का वर्चस्व : वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के खाते में सिर्फ एक ही सीट है. बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह ही पार्टी के एकमात्र विधायक हैं. विधान परिषद में पार्टी का कोई नेता नहीं है. राज्यसभा में भी पार्टी के पास सिर्फ एक ही सांसद है. लोकसभा में पार्टी का कोई मेंबर नहीं है.

कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- राजनीति जाति के आधार पर नहीं हो : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह का कहना है कि राजनीति में ब्राह्मण हमेशा से केंद्र बिंदु में ही रहा है. भारत सनातनलंबियों का है. सनातन इसीलिए है कि इसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का है. ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं वह सबको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं. राजनीति जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए. देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए. सबका साथ सबका विकास न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले- सब ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे : योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि भाईचारा क्या होता है, भाई काम आएगा चारा खाएगा. हम 22 फरवरी को आजमगढ़ में एक लाख लोगों को जुटा रहे हैं. सामाजिक समरसता महारैली कर रहे हैं. हर समाज के लोग जुट रहे हैं. उसमें जरूरत है बुद्धिमान लोगों की. 10000 ब्राह्मण इस रैली में आएंगे.

2027 में पूर्ण बहुमत से फिर एनडीए की सरकार आ रही है. सब ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे. ब्राह्मण इतना विद्वान है. अखिलेश भी परशुराम की बड़ी मूर्ति फरसा वाली लगवाए थे, लेकिन मूर्ति ही गिर गई. मैं समझ गया कि ब्राह्मण उनके साथ नहीं आने वाला. मायावती किस तरह से ब्राह्मण का वोट मांगती हैं उनके पास मुकाबला करने की क्षमता नहीं है.

बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी बोले- यूपी की जनता समझदार : देवरिया से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा, मायावती लगातार सत्ता से बाहर हैं. बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही हैं. सब उनका सम्मान करते हैं, पर सबको पता है कि उनकी सरकार को हर वर्ग के लोगों ने मिलकर हटाया, सिर्फ ब्राह्मण ने नहीं हटाया. हर वर्ग के साथ अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ.

उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम स्कैम हुआ, जिसमें बहुत सारे अधिकारी मार दिए गए. बहुत सारे लोग मार दिए गए. बसपा एक राजनीतिक दल है मायावती अपनी बात कहेंगी और कहना भी चाहिए. एक नेता के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि बहन जी की सरकार आती है तो बहुत तरह की माला जाती है. मालाएं अपने भी देखी होंगी. उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है.

सपा विधायक हसन रूमी बोले- मायावती के भविष्य की चिंता : कानपुर से सपा विधायक हसन रूमी का कहना है कि मायावती के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस वक्त उनका रिमोट कहीं और है और वह मजबूर हैं. बहनजी को तो अखिलेश यादव ने देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कई बार आगे किया. बहनजी का स्टैंड लेने का खुद का विवेक काफी कमजोर है. काशीराम के मिशन को उन्होंने खत्म कर दिया है. भाजपा मायावती से प्रयोग करा रही है कि फायदा कैसे होगा. प्रयोग से कभी फंडिंग करके रैली करा दी जाती है. इस तरीके से बहनजी के साथ काम हो रहा है. हमें बहनजी के राजनीतिक भविष्य की चिंता है.

आरएलडी प्रवक्ता बोले- देश को जाति में न बांटे : योगी सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का कहना है कि लोकतंत्र के अंदर सबको हक है बात करने का, परंतु अगर जातियों के नाम पर बात न की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जाति के नाम पर आप बांटने का काम करेंगे तो अब देश का युवा बंटने वाला नहीं है. पीडीए पीडीए चिल्लाकर समाजवादी पार्टी समाप्त होने के कगार पर है. कांग्रेस पार्टी तो जाति की बात करके खत्म हो चुकी है.

बहनजी के पास वोट बैंक जरूर है, लेकिन उनका सीट कन्वर्जन बहुत कम है. अगर वह जातियों के नाम से डिवीजन करने की बात करेंगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. जातियों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए. विशेषकर ब्राह्मण की बात करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण अपनी जगह प्रबुद्ध समाज है. उसकी अपनी सहभागिता है. किसी धर्म किसी जात की बात कर लीजिए. हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान इस देश में रहा है. इस नाते जातियों के नाम पर देश को न बांटें तो ज्यादा बेहतर होगा.

कांग्रेस का दावा- ब्राह्मण बसपा में नहीं जाएगा : कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अरशद रजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित पर अत्याचार हो या ब्राह्मण पर अत्याचार हो, या फिर अल्पसंख्यक, अति पिछड़े पर अत्याचार हो, शोषित वंचित, किसान और मजदूर पर अत्याचार हो वहां पर किसी की आवाज अगर बुलंद होती है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की होती है. न्याय की आवाज बुलंद होती है. आज अफसोजनक बात है और सोचनीय विषय है कि केवल ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बसपा और मायावती लड़ाई लड़ती हैं. धरातल पर न तो बसपा खड़ी है न तो मायावती खड़ी हैं. ब्राह्मण किसी कीमत पर उनके साथ नहीं जाएगा.

जानिए क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक : राजनीतिक विश्लेषक अशोक राजपूत का कहना है कि 2007 में बसपा का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चल गया था. वैसे कहा जाता है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है दोबारा नहीं. 2022 में कानपुर के बिकरू कांड को लेकर पूरी पार्टी जुटी हुई थी और जब रिजल्ट आया तो पार्टी एक सीट जीत पाई. सपने देखने के लिए किसी को रोक नहीं है. राजनीतिक दल हैं देख सकते हैं. बसपा का मुस्लिम और ब्राह्मण का जो कांबिनेशन है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि दूसरे दलों ने इस पर ज्यादा मजबूती से काम किया है. यह जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसे काम हुए हों जिनका कुछ नेगेटिव रिजल्ट भाजपा के लिए हो सकता है, तो इसका फायदा बसपा को मिल सकता है, लेकिन अब सिंगल डिजिट में आ जाएंगे या डबल डिजिट में आ जाएं तो यही बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी.

