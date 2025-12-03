ETV Bharat / state

महापुरुषों की जयंती पर अब घर से नहीं निकलेंगी मायावती; पढ़िए किस वजह से बसपा सुप्रीमो को लेना पड़ा यह फैसला

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया X पर किया पोस्ट, लिखा- लोगों को होती है परेशानी.

बसपा मुखिया ने लिया बड़ा फैसला.
बसपा मुखिया ने लिया बड़ा फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 5:20 PM IST

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अब महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि पर किसी स्मारक पर नहीं जाएंगी. वह अपने आवास से ही उन्हें याद करेंगी. बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे लेकर बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया.

बसपा मुखिया ने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जब वह किसी स्मारक स्थल पर जाती हैं तो वहां पर सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी जाती है. कई किलोमीटर तक लोगों को आवागमन में समस्या खड़ी हो जाती है. इससे उन महापुरुषों का दीदार करने आने वाले कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है.

'जातिवादी पार्टियों की सरकारों में हमेशा हुई उपेक्षा' : बसपा अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान ’बहुजन समाज’ में समय-समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, डॉ. भीमराव आंबेडकर और कांशीराम को विभिन्न रूपों में भरपूर आदर-सम्मान दिया. जातिवादी पार्टियों की सरकारों में हमेशा उपेक्षा की गई. उनका तिरस्कार भी किया जाता रहा है.

'महापुरुषों के नाम पर बसपा ने चलाईं कई योजनाएं' : मायावती ने आगे लिखा है कि देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए 'सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति’ का संदेश देने वाले और उसके लिए आजीवन त्याग व संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बीएसपी सरकार ने जनहित व जनकल्याण की अनेकों बड़ी-बड़ी योजनाएं शुरू की थीं. इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक व पार्क जो अब इनके अनुयाइयों के लिये तीर्थस्थल का रूप धारण कर चुके हैं.

मेरी सुरक्षा व्यवस्था से लोगों को होती है परेशानी : मायावती का कहना है कि भारी भीड़ इन महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि के मौकों पर देखने को मिलती है. इस दौरान अनुभव यही रहा है कि मेरे जाने पर मेरी सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो जरूरी भी है, इससे लोगों को काफी परेशानी/दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मैंने उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान पर या पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करने का यह फैसला लिया है.

'आंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दें' : मायावती ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग व उनके अनुयायी मेरे निर्देशानुसार आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ के विशाल और भव्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में और पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड के लोग नोएडा में स्थित ’राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल’ में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे. उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे.

