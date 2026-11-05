लखनऊ में मायावती आज करेंगी धमाका! यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी का जोश हाई
पदाधिकारियों से मंथन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती आज कई सीटों पर नए प्रत्याशियों के नाम का एलान कर सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:06 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई है.
इस दौरान बैठक में पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा मंडल कोऑर्डिनेटर और सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे. इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती का सभी जिलाध्यक्षों ने मीटिंग में पहुंचने पर जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत किया.
विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है. गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने प्रदेश भर के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई. पिछली मीटिंग में जो उन्होंने टास्क दिया था, उसका सभी जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया. अभी तक घोषित प्रत्याशियों के साथ ही संभावित प्रत्याशियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है.
पदाधिकारियों से मंथन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती आज कई सीटों पर नए प्रत्याशियों के नाम का एलान कर सकती हैं. बसपा अध्यक्ष ने साफ किया है कि वह अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगी और जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के साथ 2007 में पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी. उसी तरह 20 साल बाद 2027 में फिर सरकार बनाएंगी.
संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ी रैली भी आयोजित करने वाली हैं. पांच और छह दिसंबर के लिए रमाबाई अंबेडकर मैदान बुक किया गया है.
छह दिसंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती सभी बड़े नेताओं के साथ इस रैली में हिस्सा लेंगी और यहीं से बहुजन समाज पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज भी हो जाएगा. इस रैली में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देशभर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे.