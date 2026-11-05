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लखनऊ में मायावती आज करेंगी धमाका! यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी का जोश हाई

यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी का जोश हाई ( ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई है.

इस दौरान बैठक में पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा मंडल कोऑर्डिनेटर और सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे. इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती का सभी जिलाध्यक्षों ने मीटिंग में पहुंचने पर जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत किया.

लखनऊ में मायावती आज करेंगी धमाका! (ETV Bharat) विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है. गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने प्रदेश भर के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई. पिछली मीटिंग में जो उन्होंने टास्क दिया था, उसका सभी जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया. अभी तक घोषित प्रत्याशियों के साथ ही संभावित प्रत्याशियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है.