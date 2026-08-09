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आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान; RSS प्रमुख पर साधा निशाना, कही यह बात

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश में बहुजन समाज, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन है. यह इन वर्गों के आत्म-सम्मान और जीवन से जुड़ा अति-महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है.

मायावती ने कहा कि जाति के आधार पर सदियों से चले आ रहे शोषण, भेदभाव और अन्याय को कम करने के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एससी समाज के लिए यह मुद्दा तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब जातिवादी सोच के कारण उनके साथ होने वाले शोषण और अत्याचार को नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है.

बसपा सुप्रीमो ने आरएसएस प्रमुख के आरक्षण के कथित राजनीतिकरण संबंधी बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर ऐसी सोच संविधान के मूल उद्देश्यों की अनदेखी करती है. उनके मुताबिक, आरक्षण का उद्देश्य सदियों से जातिवादी व्यवस्था का शिकार रहे करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों को समानता और सम्मान का संवैधानिक व कानूनी अधिकार दिलाना है.

मायावती ने एक्स पर लिखा. (Photo Credit: ETV Bharat)

मायावती ने आगे कहा कि जातिवाद का प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जातिगत भेदभाव आज भी समाज में मौजूद है, तो आरक्षण को खत्म करने या इसके लाभार्थियों को इससे वंचित करने की बात कैसे उचित हो सकती है.