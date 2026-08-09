ETV Bharat / state

आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान; RSS प्रमुख पर साधा निशाना, कही यह बात

कहा कि जातिवाद का प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है.

आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान.
आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश में बहुजन समाज, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन है. यह इन वर्गों के आत्म-सम्मान और जीवन से जुड़ा अति-महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है.

मायावती ने कहा कि जाति के आधार पर सदियों से चले आ रहे शोषण, भेदभाव और अन्याय को कम करने के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एससी समाज के लिए यह मुद्दा तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब जातिवादी सोच के कारण उनके साथ होने वाले शोषण और अत्याचार को नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है.

बसपा सुप्रीमो ने आरएसएस प्रमुख के आरक्षण के कथित राजनीतिकरण संबंधी बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर ऐसी सोच संविधान के मूल उद्देश्यों की अनदेखी करती है. उनके मुताबिक, आरक्षण का उद्देश्य सदियों से जातिवादी व्यवस्था का शिकार रहे करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों को समानता और सम्मान का संवैधानिक व कानूनी अधिकार दिलाना है.

मायावती ने एक्स पर लिखा.
मायावती ने एक्स पर लिखा. (Photo Credit: ETV Bharat)

मायावती ने आगे कहा कि जातिवाद का प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जातिगत भेदभाव आज भी समाज में मौजूद है, तो आरक्षण को खत्म करने या इसके लाभार्थियों को इससे वंचित करने की बात कैसे उचित हो सकती है.

उन्होंने केंद्र सरकार का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकारें इस जमीनी हकीकत को समझती रही हैं. मायावती के अनुसार, यदि सरकार संवैधानिक तथ्यों के आधार पर आरक्षण को लेकर प्रभावी और संतुलित पैरवी करे, तो एससी-एसटी समाज को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी.

मायावती ने न्यायपालिका से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारों की लचर पैरवी और अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में अदालतें कई बार 'सामाजिक परिवर्तन' जैसे मामलों में अपेक्षित न्याय नहीं कर पाती हैं.

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आरएसएस को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के मानवतावादी एवं कल्याणकारी संविधान का सम्मान करते हुए आरक्षण को लेकर राजनीति बंद करनी चाहिए.

साथ ही उन्होंने आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद कर देश में 'समतामूलक समाज व्यवस्था' स्थापित करने के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहयोग करने की बात कही.

यह भी पढ़ें: यूपी में BJP की चुनावी कसरत तेज, CM योगी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले, क्या हैं मायने जानिए?

TAGGED:

MAYAWATI TARGETS RSS CHIEF
RSS CHIEF STATEMENT ON RESERVATION
MAYAWATI ATTACK RSS CHIEF COMMENT
RESERVATION MAYAWATI RSS CHIEF
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.