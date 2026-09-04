ETV Bharat / state

मायावती का GDP ग्रोथ पर निशाना, बोलीं- 140 करोड़ लोग 'धनवान सरकार की गरीब जनता' का बोझ ढोते रहेंगे

मायावती ने सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आउटसोर्स निगम गठित किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आउटसोर्स निगम और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के वादे के बजाय बेहतर होता, अगर उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देती. बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (जीडीपी ग्रोथ) सरकारी दावे को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है. देश में ख़ासकर अति-महंगाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी की मार से पीड़ित आमजनता अचंभित भी हैं कि वह किस पर भरोसा करें और किस पर न करें. वैसे इसके सम्बंध में सरकार के आसमान छूते दावे को प्रथम दृष्टया मान लिया जाए तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन अगर यह जुगाड़ के आंकड़े हैं तो यह चिन्ता की बात ज़रूर है. जनता में उम्मीद जगाने के लिए सरकार को विश्वसनीय ढंग से यह ज़रूर बताना चाहिए कि इस उच्च विकास दर का क्या लाभ देश की करोड़ों गरीब मेहनतकश जनता को मिला है और आगे में इसका क्या लाभ होगा.