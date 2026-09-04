मायावती का GDP ग्रोथ पर निशाना, बोलीं- 140 करोड़ लोग 'धनवान सरकार की गरीब जनता' का बोझ ढोते रहेंगे
मायावती ने कहा, सरकार को यह बताना चाहिए कि उच्च विकास दर से देश की करोड़ों जनता को क्या लाभ होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:08 PM IST
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आउटसोर्स निगम गठित किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आउटसोर्स निगम और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के वादे के बजाय बेहतर होता, अगर उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देती.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (जीडीपी ग्रोथ) सरकारी दावे को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है. देश में ख़ासकर अति-महंगाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी की मार से पीड़ित आमजनता अचंभित भी हैं कि वह किस पर भरोसा करें और किस पर न करें.
1. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अर्थात जीडीपी ग्रोथ के सरकारी दावे को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है, और देश में ख़ासकर अति-महंगाई, अपार ग़रीबी, बेरोज़गारी आदि की मार से पीड़ित आमजनता अचंभित भी है कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर ना…— Mayawati (@Mayawati) September 4, 2026
वैसे इसके सम्बंध में सरकार के आसमान छूते दावे को प्रथम दृष्टया मान लिया जाए तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन अगर यह जुगाड़ के आंकड़े हैं तो यह चिन्ता की बात ज़रूर है. जनता में उम्मीद जगाने के लिए सरकार को विश्वसनीय ढंग से यह ज़रूर बताना चाहिए कि इस उच्च विकास दर का क्या लाभ देश की करोड़ों गरीब मेहनतकश जनता को मिला है और आगे में इसका क्या लाभ होगा.
इतना ही नहीं, बल्कि यह मुद्दा आमजनहित से जुड़ा होने के कारण विकास के आंकड़े व दावे दोधारी तलवार की तरह हैं, इसलिए उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त से भी ज़्यादातर आंका जाता है. विकास वही सही व उपयोगी जो जनता को भाए. जनता के जीवन में समतामूलक परिवर्तन लाये और लोग खुश व खुशहाल बनें.
मायावती ने कहा, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े व दावे अपनी जगह हैं, लेकिन विकास की असल हकदार देश की करोड़ों मेहनतकश जनता को भी इसका लाभ मिलना और उसे इसका महसूस होना भी देश व जनहित में ज़रूरी है, नहीं तो यहां के लगभग 140 करोड़ लोग 'धनवान सरकार की ग़रीब जनता' होने का बोझ लगातार ढोती रहेगी.
देश का विकास तभी 'अच्छे दिन' वाला होगा जब यहां की करोड़ों बहुजन मेहनतकश जनता गरीबी, बेरोज़गारी व भ्रष्टाचार से मुक्त आत्म-सम्मान का थोड़ा सुखी जीवन जीने योग्य बनेगी. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का दोगुना तक मानदेय बढ़ाने और 20 लाख लागों को सुरक्षा कवर, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना के माध्यम से देने के फैसले से कहीं बेहतर होता, लोगों को सीधे तौर पर सरकारी नौकरी देना. जिससे यह व्यवस्था अफसरशाही की मनमानी, भ्रष्टाचार और शोषण आदि के जंजाल से मुक्त हों.
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