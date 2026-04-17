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महिला आरक्षण बिल के समर्थन में उतरी मायावती, बोली- जितना मिल रहा स्वीकार करें, कांग्रेस और सपा को बताया गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी

मायावती ने कहा, महिला आरक्षण बिल का सभी को करना चाहिए समर्थन. बाद में कर लिए जाएंगे और सुधार

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महिला आरक्षण बिल के समर्थन बसपा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 2:33 PM IST

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लखनऊ: बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने महिला आरक्षण बिल का एक बार फिर समर्थन किया है. साथ ही उन्हें विपक्षी पार्टी खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. मायावती ने कांग्रेस को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी बताया है, साथ ही समाजवादी पार्टी को भी सत्ता में रहते हुए किए गए आरक्षण विरोधी कार्यों की याद दिलाई है. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने आरक्षण के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.

मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश के SC, ST और OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों के मामले में कांग्रेस गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली पार्टी है. महिला आरक्षण में जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केंद्र की सरकार के रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं किया. साथ ही OBC समाज के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण को भी लागू नहीं किया. जिसे फिर BSP के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में अंततः लागू किया गया था, जो सर्वविदित है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी ठण्डे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था. पिछड़े मुस्लिमों को OBC का दर्जा बीएसपी ने अपनी पार्टी की पहली सरकार बनते ही तीन जून 1995 को लागू किया. जो कि अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनैतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है. सपा जब सरकार में नहीं है तो अलग रवैया अपना रही है, लेकिन जब सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी और तिरस्कारी रवैया अपनाती है.

पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली (वर्ष 2011) जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है, तो इस बारे में यही कहना है कि अगर इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है. यदि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में होती तो फिर यह पार्टी भी बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती. देश में SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गम्भीर नहीं रही है.

महिला आरक्षण के मामले में SC, ST, OBC वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है तो उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिये और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जायेगा. इन्हें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है, यही सलाह है.

यह भी पढ़ें : मायावती का सपा पर तीखा हमला: दलित महापुरुषों के सिर्फ़ नाम बदलना ही है सपा का PDA ?

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Last Updated : April 17, 2026 at 2:33 PM IST

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