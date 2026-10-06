आकाश आनंद की वापसी पर मायावती की सफाई: ससुर ने बरगलाया था, अब नहीं निकालने की नौबत आएगी
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने पर स्थिति साफ की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:09 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आकाश आनंद की पार्टी में वापसी को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने और पद बहाल करने पर स्थिति साफ की है.
बसपा सुप्रीमो ने मीडिया में छपी खबरों पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके अपनी बात रखी है.
1. जैसाकि यह विदित है कि श्री आकाश आनन्द को कल बी.एस.पी. में वापिस लेकर व पार्टी का पुनः राष्ट्रीय संयोजक बनाकर इनको पार्टी के कार्यो में लगा दिया है। 2. लेकिन आज अधिकांशः मीडिया में इस बात को काफी बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है कि श्री आकाश आनन्द को चार बार पार्टी से निकालकर अब पुनः पार्टी में वापिस ले लिया है और इनको फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। 3. जबकि इस सम्बन्ध में इनको मैं यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि श्री आकाश आनन्द की शादी होने से पहले ही वे पार्टी में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिसकी वजह से इनको पार्टी से कभी भी नहीं निकाला गया है। 4. लेकिन इनका रिश्ता श्री अशोक सिद्धार्थ के साथ होने के बाद से फिर इन्होंने अपने ख़ुद के स्वार्थ मे श्री आकाश आनन्द की इमेज को काफी कुछ ख़राब करने का प्रयास किया है। * जिसके कारण फिर श्री आकाश आनन्द में सुधार लाने के ख़ास उद्देश्य से इनको पार्टी से कई बार निकालना भी पड़ा है और ग़लती का एहसास होने के बाद फिर इनको वापिस भी लेना पड़ा है। 5. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि श्री अशोक सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बाद से अब ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये कि पार्टी को फिर से इनको अलग करना पडे़। 6. अर्थात् जिस प्रकार से इन्होंने शादी से पहले पार्टी को कभी भी कोई शिकायत का मौक़ा नहीं दिया है, जिसके कारण इनको कभी भी पार्टी से निकालना नहीं पड़ा है और अब श्री अशोक सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इनको अब आगे कभी भी पार्टी से निकालने की ज़रूरत पडे़गी और अब वे राजनीति में आगे ही बढ़ेंगे, ऐसी सभी को पूरी-पूरी उम्मीद भी है। 7. इसलिए मीडिया को यह सब सच्चाई को उजागर करते हुये तब इनके बारे में पार्टी से कई बार निकालने का उल्लेख करना चाहिये तो यह बेहतर होगा।— Mayawati (@Mayawati) October 6, 2026
शादी से पहले ईमानदारी से कर रहे थे काम: मायावती ने कहा कि आकाश आनंद अपनी शादी से पहले पार्टी के लिए पूरे दिल और ईमानदारी से काम कर रहे थे. शादी से पहले कभी भी उन्हें पार्टी से बाहर करने की नौबत नहीं आई थी. लेकिन अशोक सिद्धार्थ से रिश्ता जुड़ने के बाद स्थिति बदलने लगी. मायावती के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ ने अपने खुद के स्वार्थ में आकाश आनंद की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया.
गलती के एहसास और सुधार के लिए लिया फैसला: बसपा प्रमुख ने साफ किया कि आकाश आनंद को जब भी पार्टी से हटाया गया, वह केवल उनमें सुधार लाने के खास मकसद से किया गया था. गलती का एहसास होने के बाद उन्हें बार-बार पार्टी में वापस भी लिया गया. अब अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया है. ऐसे में अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी कि आकाश आनंद को दोबारा पार्टी से अलग करना पड़े.
भविष्य में आगे बढ़ने की जताई उम्मीद: मायावती ने भरोसा जताया कि अब आकाश आनंद बिना किसी बहकावे में आए पार्टी के लिए फिर से ईमानदारी से काम करेंगे. अब उन्हें आगे कभी भी पार्टी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शादी से पहले उन्होंने पार्टी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था. मायावती को उम्मीद है कि वह अब बसपा को मजबूत करते हुए राजनीति में लगातार आगे ही बढ़ेंगे.
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