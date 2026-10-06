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आकाश आनंद की वापसी पर मायावती की सफाई: ससुर ने बरगलाया था, अब नहीं निकालने की नौबत आएगी

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आकाश आनंद की पार्टी में वापसी को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने और पद बहाल करने पर स्थिति साफ की है.

बसपा सुप्रीमो ने मीडिया में छपी खबरों पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके अपनी बात रखी है.

शादी से पहले ईमानदारी से कर रहे थे काम: मायावती ने कहा कि आकाश आनंद अपनी शादी से पहले पार्टी के लिए पूरे दिल और ईमानदारी से काम कर रहे थे. शादी से पहले कभी भी उन्हें पार्टी से बाहर करने की नौबत नहीं आई थी. लेकिन अशोक सिद्धार्थ से रिश्ता जुड़ने के बाद स्थिति बदलने लगी. मायावती के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ ने अपने खुद के स्वार्थ में आकाश आनंद की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया.

ससुर के बरगलाने से खराब हुई आकाश आनंद की इमेज, मायावती ने बताई पार्टी से निकालने की वजह. (Photo Credit: ETV Bharat)

गलती के एहसास और सुधार के लिए लिया फैसला: बसपा प्रमुख ने साफ किया कि आकाश आनंद को जब भी पार्टी से हटाया गया, वह केवल उनमें सुधार लाने के खास मकसद से किया गया था. गलती का एहसास होने के बाद उन्हें बार-बार पार्टी में वापस भी लिया गया. अब अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया है. ऐसे में अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी कि आकाश आनंद को दोबारा पार्टी से अलग करना पड़े.

अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद आकाश आनंद की हुई वापसी, मायावती ने दिया भरोसा. (Photo Credit: ETV Bharat)

भविष्य में आगे बढ़ने की जताई उम्मीद: मायावती ने भरोसा जताया कि अब आकाश आनंद बिना किसी बहकावे में आए पार्टी के लिए फिर से ईमानदारी से काम करेंगे. अब उन्हें आगे कभी भी पार्टी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शादी से पहले उन्होंने पार्टी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था. मायावती को उम्मीद है कि वह अब बसपा को मजबूत करते हुए राजनीति में लगातार आगे ही बढ़ेंगे.

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