संविधान दिवस पर मायावती का विपक्षियों पर निशाना, चुनाव के समय याद आ रहे डॉ. आंबेडकर
संविधान की पवित्र मंशा को सही से ज़मीन पर उतारना ज़रूरी, सोशल मीडिया पर की पोस्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:26 AM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संविधान दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.
एक्स पर की गई पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि देश में 'बहुजन समाज' के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षितों को, जातिवादी तत्वों की दया पर निर्भर जातिवादी शोषण व गुलामी आदि के असहाय जीवन से संविधान बनाकर मुक्ति दिलाई गई. उन्हें चुनाव व लोकतंत्र द्वारा 'शासक वर्ग' बनाने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष, त्याग-तपस्या करने वाले संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर का 'आत्म-सम्मान व स्वाभिमान' का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं ले पाने के कारण आज भी अधूरा है. इस पर ख़ासकर' बहुजन समाज' को आज 'संविधान दिवस' पर सोच-विचार व गंभीर चिन्तन ज़रूर करना चाहिए.
1. देश में ’बहुजन समाज’ के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षितों को, जातिवादी तत्वों की दया पर निर्भर अर्थात जातिवादी शोषण व गुलामी आदि के असहाय जीवन से मुक्ति दिलाकर, उन्हें चुनाव व लोकतंत्र द्वारा ’शासक वर्ग’ बनाने के लिये आजीवन कड़ा संघर्ष, ज़बरदस्त त्याग-तपस्या आदि करने वाले उन सबके मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का ’आत्म-सम्मान व स्वाभिमान’ का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं ले पाने के कारण आज भी अधूरा है तो इस पर ख़ासकर ’बहुजन समाज’ को आज ’संविधान दिवस’ पर सोच-विचार व गंभीर चिन्तन ज़रूर करना चाहिये। 2. और आज 26 नवम्बर के दिन जब केन्द्र व राज्य सरकारें ’संविधान दिवस’ मना रही हैं तो ’बहुजन समाज’ को, समय-समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी ख़ासकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के इस अमर संदेश कि, ’सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे तरक़्क़ी/विकास के तमाम बन्द दरवाज़े खुल जाते हैं’, देश की आज़ादी के इतने लम्बे अर्से के बाद तथा उनके द्वारा बनाये गये बहुजन-हितैषी मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के होने के बावजूद भी, मंज़िल यानि कि दिल्ली की सत्ता दूर क्यों है? 3. अर्थात् इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि केन्द्र में अब तक रही सरकारों ने, आरक्षण के संवैधानिक दायित्व समेत ग़रीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व आत्म-सम्मान आदि की अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ज़रूरतों को, क्या ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाया है? इस ज़िम्मेदारी को वास्तव में सही से नहीं निभाया है तो उसका हिसाब-किताब अभी क्यों नहीं? 4. वैसे भी दिनांक 26 नवम्बर सन् 1949, दिन शनिवार को तब संविधान की औपचारिक स्वीकृति से ठीक एक दिन पहले, संविधान सभा में अपने समापन भाषण में इन्हीं कुछ ख़ास बातों को लेकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था कि जातियाँ देश-विरोधी हैं, जातिवाद का परित्याग ज़रूरी है तथा भारत को देश से राष्ट्र में बदलने हेतु ठोस उपाय करने होंगे। 5. इतना ही नहीं बल्कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी देश के सम्पूर्ण व समग्र विकास के लिये ज़रूरी है, जिस समता, समानता एवं बंधुता की बेहतरीन मिसाल बी.एस.पी. ने उत्तर प्र्रदेश में अपने चारों शासनकाल में ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति व सिद्धान्त पर चलकर यहाँ ’सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति’ का सुखद सूत्रपात किया, मज़बूत बुनियाद डाली है। 6. और चूँकि ख़ासकर उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखण्ड व पंजाब राज्य में विधानसभा आमचुनाव अब काफी नज़दीक है तो बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के संविधान की पवित्र मंशा को सही से ज़मीन पर उतारना ज़रूरी है, जो संकीर्ण, सामंती व जातिवादी पार्टियों की सोच एवं कार्य संस्कृति से नहीं, बल्कि सर्वसमाज का हित एवं उनके जान, माल व मज़हब आदि सुरक्षित रखने की गारण्टी एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी बी.एस.पी., की तरक्की व उसके द्वारा ’बहुजन समाज’ के उत्थान से ही संभव है। 7. और जिसके लिये बी.एस.पी. को, ख़ासकर विरोधी पार्टियों, जातिवादी तत्वों व घोर स्वार्थी संगठनों आदि के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेकों प्रकार के हथकण्डों का सामना करते हुये सत्ता की मंज़िल तक पहुँचाना ज़रूरी है, 8. ताकि यहाँ यूपी में क़ानून द्वारा क़ानून का आयरन राज तथा जनहित, जनकल्याण व विकास के मामलों में भी ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की बेहतरीन हुकूमत यहाँ फिर से स्थापित हो सके और ग़रीबी, बेरोज़गारी, पिछड़ापन, दुखद पलायन आदि से त्रस्त सर्वसमाज के लोग यहाँ सुख-शान्ति के साथ खुशहाल जीवन बसर कर सकें, 9. तभी परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के संविधान का कल्याणकारी राज्य का सपना काफी हद तक साकार होगा। आज ’संविधान दिवस’ पर लोगों का यही संकल्प हो तो यह देश व जनहित में होगा। 10.साथ ही, आज इस मौके पर बी.एस.पी. पंजाब स्टेट यूनिट द्वारा ज़िला जालंधर के फिल्लौर में संविधान दिवस पर जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय यूनिट की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनन्द मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान— Mayawati (@Mayawati) November 26, 2026
उन्होंने लिखा कि 26 नवम्बर के दिन जब केन्द्र व राज्य सरकारें' संविधान दिवस' मना रही हैं तो 'बहुजन समाज' को समय-समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी ख़ासकर डा. भीमराव आंबेडकर के इस अमर संदेश कि, 'सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे तरक़्क़ी /विकास के तमाम बन्द दरवाज़े खुल जाते हैं, देश की आज़ादी के इतने लम्बे अर्से के बाद, उनके बनाए गए बहुजन-हितैषी मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के होने के बावजूद, मंज़िल यानि कि दिल्ली की सत्ता दूर क्यों है?
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि केन्द्र में अब तक रही सरकारों ने, आरक्षण के संवैधानिक दायित्व समेत ग़रीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व आत्म-सम्मान की अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ज़रूरतों को, क्या ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाया है? इस ज़िम्मेदारी को वास्तव में सही से नहीं निभाया है तो उसका हिसाब-किताब अभी क्यों नहीं?
बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि 26 नवम्बर 1949 को तब संविधान की औपचारिक स्वीकृति से ठीक एक दिन पहले, संविधान सभा में अपने समापन भाषण में इन्हीं कुछ ख़ास बातों को लेकर संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर ने यही कहा था कि जातियां देश-विरोधी हैं, जातिवाद का परित्याग ज़रूरी है.
भारत को देश से राष्ट्र में बदलने के लिए ठोस उपाय करने होंगे. इतना ही नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी देश के सम्पूर्ण व समग्र विकास के लिये ज़रूरी है, जिस समता, समानता एवं बंधुता की बेहतरीन मिसाल बीएसपी ने उत्तर प्ररदेश में अपने चारों शासनकाल में 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति व सिद्धान्त पर चलकर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति' का सुखद सूत्रपात किया, मज़बूत बुनियाद डाली है.
मायावती ने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखण्ड व पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव अब काफी नज़दीक है तो डा. भीमराव आंबेडकर के संविधान की पवित्र मंशा को सही से ज़मीन पर उतारना ज़रूरी है. जो संकीर्ण, सामंती व जातिवादी पार्टियों की सोच और कार्य संस्कृति से नहीं, बल्कि सर्वसमाज का हित एवं उनके जान, माल व मज़हब सुरक्षित रखने की गारण्टी एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी, की तरक्की और 'बहुजन समाज' के उत्थान से ही संभव है.
मायावती की पोस्ट में जिक्र है कि यूपी में क़ानून द्वारा क़ानून का आयरन राज और जनहित, जनकल्याण व विकास के मामलों में भी 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की बेहतरीन हुकूमत यहां फिर से स्थापित हो सके. ग़रीबी, बेरोज़गारी, पिछड़ापन, दुखद पलायन से त्रस्त सर्वसमाज के लोग यहां सुख-शान्ति के साथ खुशहाल जीवन बसर कर सकें, तभी डा. भीमराव आंबेडकर के संविधान का कल्याणकारी राज्य का सपना काफी हद तक साकार होगा.