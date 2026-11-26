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संविधान दिवस पर मायावती का विपक्षियों पर निशाना, चुनाव के समय याद आ रहे डॉ. आंबेडकर

मायावती बोलीं: चुनाव के समय याद आ रहे डॉ. भामराव आंबेडकर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संविधान दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

एक्स पर की गई पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि देश में 'बहुजन समाज' के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षितों को, जातिवादी तत्वों की दया पर निर्भर जातिवादी शोषण व गुलामी आदि के असहाय जीवन से संविधान बनाकर मुक्ति दिलाई गई. उन्हें चुनाव व लोकतंत्र द्वारा 'शासक वर्ग' बनाने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष, त्याग-तपस्या करने वाले संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर का 'आत्म-सम्मान व स्वाभिमान' का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं ले पाने के कारण आज भी अधूरा है. इस पर ख़ासकर' बहुजन समाज' को आज 'संविधान दिवस' पर सोच-विचार व गंभीर चिन्तन ज़रूर करना चाहिए.

उन्होंने लिखा कि 26 नवम्बर के दिन जब केन्द्र व राज्य सरकारें' संविधान दिवस' मना रही हैं तो 'बहुजन समाज' को समय-समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी ख़ासकर डा. भीमराव आंबेडकर के इस अमर संदेश कि, 'सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे तरक़्क़ी /विकास के तमाम बन्द दरवाज़े खुल जाते हैं, देश की आज़ादी के इतने लम्बे अर्से के बाद, उनके बनाए गए बहुजन-हितैषी मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के होने के बावजूद, मंज़िल यानि कि दिल्ली की सत्ता दूर क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि केन्द्र में अब तक रही सरकारों ने, आरक्षण के संवैधानिक दायित्व समेत ग़रीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व आत्म-सम्मान की अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ज़रूरतों को, क्या ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाया है? इस ज़िम्मेदारी को वास्तव में सही से नहीं निभाया है तो उसका हिसाब-किताब अभी क्यों नहीं?