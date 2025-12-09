ETV Bharat / state

SIR में जल्दबाजी, प्रवासी मजदूरों से छीन लेगी वोट डालने का अधिकार; मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की

BLO को उचित समय मिलना चाहियेः मायावती ने X पर लिखा है 'आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है. इसलिए बीएसपी की ओर से कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ-साथ निम्न तीन ख़ास सुधार लाना बहुत ज़रूरी हैं. SIR को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है. लेकिन मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी है, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित है वो बहुत ही कम है. इसकी वजह से BLO के ऊपर भी काफी दबाव है. कई BLO काम के दबाव के वजह से अपनी जान भी गवां चुके हैं. जहां करोड़ों मतदाता हैं, वहां BLO को उचित समय मिलना ही चाहिये. ख़ासतौर पर उस प्रदेश में जहां जल्दी ही कोई भी चुनाव नहीं है.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती वर्तमान में किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं, फिर भी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखती हैं. निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मायावती ने पहली बार टिप्पणी की है. मायावती ने एसआईआर का विरोध न करने की बात करते हुए 3 सुझाव दिए हैं. ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव, अपराधी प्रत्याशियों की जिम्मेदारी पार्टी की उस पर डालने और एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ को और ज्यादा समय देने की मांग की है.

जल्दबाजी छीन लेगी वोट डालने का अधिकारः मायावती ने आगे लिखा, 'उत्तर प्रदेश में 15.40 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता हैं. अगर यहां SIR का कार्य जल्दबाज़ी में पूरा करने की कोशिश की जायेगी तो अनेकों वैध-मतदाता ख़ासतौर पर जो ग़रीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गये हैं, उनका नाम मतदाता सूची से रह जायेगा. संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर की तरफ से ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा, जो ठीक नहीं होगा. ऐसे में SIR की प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाज़ी न करते हुये उचित समय दिया जाना चाहिये. वर्तमान मे दी गई समय सीमा को बढ़ाना चाहिये.

आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की जिम्मेदारी पार्टी पर डाली जाएः मायावती ने X पर आगे लिखा कि 'सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किये गये हैं. ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास हैं, उन्हें अपने हलफनामें में अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्योरा देना होगा और इसके साथ-साथ स्थानीय अख़बारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा. जिस राजनीतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी भी ज़िम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना को अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अख़बारों में भी प्रकाशित करेगी. इस सम्बन्ध में बसपा का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट/सिम्बल दिया जाता है, उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बतातें हैं और कुछ लोगों के सम्बन्ध में स्क्रूटनी (scrutiny) के समय ही पार्टी को इसका पता लग पाता है, जिसकी वजह से इसकी ज़िम्मेदारी पार्टी के ऊपर आ जाती है. ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अख़बारों में छपवाने की ज़िम्मेदारी पार्टी के ऊपर डाली गयी है. जबकि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की ज़िम्मेवारी उन्हीं पर डालनी चाहिये न कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिये. अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है तो इससे सम्बंधित हर प्रकार की कानूनी liability और ज़िम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिये न कि पार्टी के ऊपर'.

बैलेट पेपर से कराया जाए चुनावः मायावती ने आगे लिखा, 'हमारी पार्टी का यह भी सुझाव है कि EVM में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती हैं. इसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी का पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब EVM की जगह फिर से बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाये. अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता है तो कम से कम VVPAT के डिब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची गिरती है, उनकी गिनती सभी बूथों में करके EVM के वोटों से मिलान किया जाये. ऐसा न करने का कारण चुनाव आयोग बताता है कि इसमें काफी समय लग जायेगा, जबकि इनका यह तर्क बिलकुल भी उचित नहीं है. अगर सिर्फ कुछ और घन्टे गिनती में लग जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये. वोट डालने की चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती है. इससे देश की आमजनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा.

