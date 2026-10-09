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BSP संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि; मायावती ने दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का आज महापरिनिर्वाण दिवस है. 09 अक्टूबर 2006 में कांशीराम का निधन हो गया था. तब से हर साल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा संस्थापक को याद करते हैं.

बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बीएसपी संस्थापक को विभिन्न कार्यक्रमों में श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने आवास पर कांशीराम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. बड़ी संख्या में प्रदेश पर से समर्थक भी यहां पर आए हुए थे.

इतना ही नहीं ईशान आनंद भी इस दौरान मौजूद नहीं रहे, जबकि ईशान पिछली कई मीटिंग में बराबर शामिल होते रहे हैं. इन दोनों के मायावती के साथ न होने पर भी एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं कि क्या अब आकाश की पार्टी में वापसी और पद बहाली हुई है तो क्या ईशान और उनके पिता आनंद आनंद कुमार रूठ गए हैं!

नजर नहीं आए ईशान आनंद: बसपा सुप्रीमो मायावती की हर बैठक में नजर आने वाले उनके भाई व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार आज बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मायावती के साथ नजर नहीं आए.

आलमबाग के कांशीराम सामाजिक परिवर्तन स्थल पर भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहेंगे.

इस मौके पर उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार मौजूद रहे. आकाश के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी मायावती के साथ ही कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की.

मायावती भी बेहद करीब से अपने समर्थकों से मिलते हुए कांशीराम की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचीं. जब यह कार्यक्रम संपन्न हुआ तो वह वापस अपने आवास की तरफ आईं और फिर से वहां पर खड़े होकर प्रदेश भर से आए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर स्वागत किया.

मायावती ने दी श्रद्धांजिल: आज कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया है. जैसे ही आवास पर मायावती ने एंट्री ली, वैसे ही समर्थकों ने मायावती जिंदाबाद, कांशीराम जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाकर उनका स्वागत किया.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आवास पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. आवास पर ही संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर, बसपा संस्थापक कांशीरामऔर बसपा सुप्रीमो मायावती की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं. इनमें बीच में आंबेडकर और आसपास कांशीराम और मायावती की प्रतिमा है. इन तीनों प्रतिमाओं के आसपास बड़े-बड़े हाथी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं.

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह: मायावती ने सभी का अभिवादन किया. मायावती के पास आते ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार हो गया. खास बात यह रही कि कई बार पार्टी से निकाले और बहाल किए जाने के बाद आखिरकार हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद की फिर वापसी कराई और उन्हें राष्ट्रीय संयोजक के पद से नवाजा. आज आकाश आनंद भी मायावती के साथ मौजूद रहे. उन्हें देखकर समर्थकों का जोश और हाई हो गया.

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष: बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि आज कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश पर से कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे हुए हैं. यहां पर बसपा संस्थापक कांशीराम को याद कर रहे हैं. आज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सभी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया जिससे सभी का जोश और उत्साह चरम पर है.

क्या बोले बौद्ध रत्न: बौद्ध रत्न विक्कू बौद्ध और शीला बौद्ध सीतापुर के डॉ. आंबेडकर बौद्ध विहार समिति से लखनऊ स्थित मायावती के आवास पर पहुंचे थे. पिछले कई दशकों से यहां पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती और पुण्यतिथि के साथ ही संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर बुलाए जाते हैं. आज भी कांशीराम की पुण्यतिथि पर यहां बुलाए गए थे.

बसपा कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बसपा संस्थापक कांशीराम के लिए प्रार्थना की. उन्होंने बताया कि कई सालों से लगातार आ रहे हैं. आज भी यहां पर आए थे. उनका सम्मान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा करती हैं. आज भी उन्होंने नाश्ता पानी कराया और ससम्मान विदा किया है. हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है.

भारत रत्न देने की मांग दोहराई: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर उन्हें भारत रत्न देने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि हर हाल में बसपा संस्थापक को भारत रत्न देना ही चाहिए. उन्होंने समर्थकों से कहा कि ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बसपा अभी कमजोर है. हमें बसपा को बहुत मजबूत करना होगा जिससे इन सरकारों को झुकना पड़ जाए.

मायावती ने बयान जारी कर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न देने में देरी किए जाने पर कांग्रेस को जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला. जब बसपा मजबूत हुई तो बीपी सिंह सरकार में उन्हें भारत रत्न दिया गया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को अब तक भारत रत्न नहीं मिला है.

कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब. (Photo Credit: ETV Bharat)

हमें पार्टी को बहुत मजबूत करना होगा जिससे उन्हें भारत देने के लिए सरकार मजबूर हो जाए. उन्होंने कहा कि भले ही भीमराव आंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न न दिया हो, लेकिन आम जनता ने उन्हें बाबा साहेब की उपाधि देकर बड़ा सम्मान दिया. उन्होंने कहा कि सभी सरकारों को जनहित के योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए. शिक्षा, रोजगार, सड़क और अस्पताल सब कुछ बेहतर होने चाहिए. इसी की बात केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए.

चुनाव करीब हैं, ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह तन, मन, धन से पार्टी के साथ जुट जाएं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अपने संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं.

कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब. (Photo Credit: ETV Bharat)

30 सेकंड तक बुआ के कदमों में झुका रहा भतीजा: बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर वापस होने के बाद और राष्ट्रीय संयोजक का पद मिलने की खुशी आकाश आनंद के चेहरे पर साफ झलक रही थी. बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ समर्थक भी काफी खुश थे.

समर्थकों के सामने जब मायावती अपने भतीजे राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के साथ अभिवादन स्वीकार करने आईं तो सबसे पहले आकाश आनंद ने बुआ के पैर छुए. बुआ मायावती ने भतीजे आकाश को आशीर्वाद दिया. इसके बाद लगभग 30 सेकंड तक आकाश उनके कदमों में झुके ही रहे, फिर मायावती ने पीठ थपथपाकर उठाया.

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