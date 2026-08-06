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BSP सुप्रीमो ने उमाशंकर सिंह को दी श्रद्धांजलि; कहा- मुझे सगी बहन से ज्यादा सम्मान दिया, बेटे को राजनीति में दूंगी बढ़ावा

BSP सुप्रीमो ने उमाशंकर सिंह को दी श्रद्धांजलि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन होने के बाद उनका पार्थिव शव लखनऊ के गोमती नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया. गुरुवार सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती अन्य पदाधिकारियों के साथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचीं. इस दौरान उमाशंकर सिंह का पूरा परिवार मौजूद रहा. बसपा सुप्रीमो मायावती ने परिवार को सांत्वना दी और कहा उमाशंकर सिंह का परिवार मेरा परिवार है. मैं हमेशा परिवार के साथ खड़ी रहूंगी. उमाशंकर सिंह मुझे सगी बहन से भी ज्यादा बढ़कर मानते थे. हमेशा रक्षाबंधन पर चाहे मैं लखनऊ में रहूं या दिल्ली में, उमाशंकर सिंह राखी बंधवाने मेरे पास जरूर आते थे. कल जैसे ही उनके निधन की खबर मुझे मिली, मुझे बहुत ही दुख हुआ. बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है कि उमाशंकर सिंह का परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में जरूर लाऊंगी. इस मौके पर उमाशंकर सिंह के समधी और योगी सरकार में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे. शोक संतृप्त परिवार से मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह जबसे बीएसपी में जुड़े, तब से पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई. उन्होंने कभी भी बीएसपी को धोखा नहीं दिया. इतना ही नहीं उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा. समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडीकेटेड हमारी पार्टी के विधायक की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है. इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूं. उनके रिश्तेदारों के साथ हूं. अभी वह तो जिंदा नहीं हैं, पर मेरा तो उमाशंकर सिंह के परिवार के लोगों को यही कहना है कि आप जब तक जिंदा रहे बीएसपी में आपने हमेशा ईमानदारी का परिचय दिया है. आपको मालूम है वह बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है, तो वह पार्टियां बदल देते हैं. उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया. मुझे तो सही मायने में अपनी सगी बहन की तरह मानते थे. उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं मायावती. (Photo Credit: ETV Bharat) इस साल रक्षाबंधन भी है, तो मुझे बहुत दुख है कि इस बार राखी नहीं बांध पाऊंगी. हमेशा रक्षाबंधन में मैं लखनऊ में रही हूं या दिल्ली में रही हूं, मुझसे उन्होंने राखी जरूर बंधवाई. मायावती ने कहा कि मेरे भाई तो बहुत बने, लेकिन सब धोखा देकर चले गए. उमाशंकर सिंह ने कभी धोखा नहीं दिया.