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मायावती का बड़ा एक्शन: ईशान आनंद IN, आकाश और दीपिका आनंद OUT!

क्या है नया फैसला: अब आकाश को कभी भी पार्टी में न लेने का मायावती ने फैसला लिया है. दीपिका आनंद को पार्टी में पद न दिए जाने का तर्क देते हुए कहा कि जिस तरह शादी के बाद आकाश आनंद बदल गया, वैसे ही पता नहीं शादी के बाद दीपिका का क्या हो, इसलिए अब दीपिका को आगे नहीं बढ़ाना है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने पोस्ट कर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर अपनी भतीजी दीपिका आनंद को राजनीति में लाने को लेकर कदम पीछे खींचते हुए अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी में जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है, जबकि बड़े भतीजे आकाश आनंद को लेकर मायावती अभी भी खफा हैं.



रिश्तों से मोहभंग!: बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आज मेरा पार्टी के लोगों से कहना है कि मेरे खुद के अनुभव को मद्देनज़र रखते हुए अगर इनको राजनीति में कामयाब होना है और समाज के लिए कुछ करना है तो उन्हें मेरी तरह अपने भाई-बहनों व नजदीकी रिश्ते-नातों के मोह से ऊपर उठकर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करना है. बसपा के संस्थापक कांशीराम ने राजनीति में आने के बाद फिर अपने सभी नज़दीकी रिश्ते-नातों को राजनीतिक लाभ देने से हमेशा दूर रखा है. उन्हें केवल निःस्वार्थ भावना से पार्टी संगठन में कार्य करने की ही इजाजत दी है.

मायावती की भतीजी दीपिका आनंद (बीच में) (Photo Credit: ETV Bharat)

दुविधा में बसपा सुप्रीमो!: मायावती ने कहा कि ऐसे में अब मैं आनन्द कुमार के परिवार में से किसको पार्टी में आगे करूं या ना करूं, यह मेरे लिए पिछले कुछ समय से काफी दुविधा सी बनी हुई है. इस पर विराम देते हुए अब मैंने हर पहलू पर काफी गम्भीरता से सोच-विचार करने के बाद यह फैसला लिया है कि इनके परिवार में से ऐसे किसी सदस्य को अब पार्टी में आगे किया जाए, जो आकाश के नक्शेकदम पर बिल्कुल भी न चले. जहां तक आगे चलकर इनकी बेटी की मदद लेने कर सवाल है तो इनकी शादी होने के बाद फिर इनका मामला भी अगर आकाश आनन्द की तरह ही निकल गया तो यह भी पार्टी हित में सही नहीं होगा.

ऐसी सम्भावना को भी ध्यान में रखकर अब पार्टी हित में यहीं उचित होगा कि आकाश आनन्द व इनकी बहन की भी अब पार्टी की कोई भी ज़िम्मेवारी देने से इन दोनों को एकदम दूर रखा जाये. अब इनके इस फैसले में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा. अब इन दोनों के स्थान पर आनन्द कुमार के परिवार में से सिर्फ ईशान आनन्द को ही पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे किया जाएगा.

आकाश आनन्द व इनकी बहन की तरह कभी भी कोई चक्कर नहीं रहेगा. अभी तक ऐसा ही लग रहा है, आगे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि फिर भी अगर इन्होंने पार्टी विरोधी ऐसा कोई भी गम्भीर कृत्य किया तो फिर इनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन तब ऐसी स्थिति में आनन्द कुमार के परिवार में से अन्य किसी भी सदस्य को पार्टी की कोई भी छोटी-बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके स्थान पर तब फिर पार्टी में ही कार्यरत दलित वर्ग के किसी भी एक मिशनरी व वफादार कार्यकर्ता को ही आगे कर दिया जायेगा. अब 23 सितम्बर की बीएसपी की ऑल इण्डिया की बैठक बुलाई गई है जिससे फिर पार्टी के लोग अपनी पार्टी के कार्यों में पूरे जी-जान से जुट जाएं.





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