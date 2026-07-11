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दलित संगठनों पर भड़कीं मायावती, कहा- बहुजन समाज को भड़काने में लगी हैं कुछ पार्टियां

बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोलीं - कुछ दलों की मदद से कुछेक दलित संगठन बहुजन समाज को गुमराह करने में लगे हैं.

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कुछ दलित संगठनों पर भड़कीं मायावती. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 3:41 PM IST

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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विरोधी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम, तोड़फोड़ और झूठे प्रचार से जनता को गुमराह करने में विश्वास नहीं रखती.

मायावती ने अपने बयान में कहा कि विधानसभा नजदीक आते हुए कुछ विपक्षी दल फर्जी दलित संगठनों के सहारे दिखावे की दलित राजनीति शुरू कर चुके हैं. बहुजन समाज को भड़काने की कोई भी चल बहुजन समाज पार्टी कामयाब नहीं होने देगी.

मायावती ने कहा कि बीएसपी देश की एकमात्र "पाक-साफ" अम्बेडकरवादी पार्टी है जो 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत पर चलती है.

उनके अनुसार पार्टी गरीबों, मजदूरों, शोषितों-पीड़ितों और उपेक्षितों के कल्याण के लिए समर्पित है. इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में बीएसपी की चार बार की सरकार है, जिसमें "कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज" स्थापित किया गया और व्यापक जनहित व विकास के काम हुए.

उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विरोधी पार्टियां बीएसपी के बढ़ते प्रभाव से बेचैन हैं. इसी कारण वे 'साम, दाम, दंड, भेद' के हथकंडे अपना कर कुछ दलित संगठनों को आगे कर बहुजन समाज को भटकाने और गुमराह करने में लगी हैं.

मायावती ने कहा कि शोषित समाज अच्छी तरह जानता है कि उनके हितों का समाधान सिर्फ बीएसपी की सरकार में ही संभव है, जहां सत्ता और संसाधनों का इस्तेमाल सबको न्याय दिलाने के लिए किया गया.

बीएसपी प्रमुख ने कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज से अपील की कि वे विरोधियों के "नापाक इरादों" से सतर्क रहें. उन्होंने चेताया कि विरोधी दलित संगठनों के कंधे पर बंदूक रखकर बीएसपी और बाबा साहेब के मूवमेंट के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं. उनकी असली चिंता यह है कि आंदोलन के दौरान गरीब, मजदूर और नौजवान सरकारी दमन के शिकार न हों, क्योंकि इससे उनका भविष्य और परिवार खतरे में पड़ सकता है.

मायावती ने सहारनपुर कांड का जिक्र करते हुए बताया कि जब संसद में दलितों की बात नहीं सुनी गई, तो बीएसपी ने विरोध में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था.

उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम ने जिस मकसद से बीएसपी बनाई थी, उसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश बाबा साहेब विरोधी कृत्य होगी.

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