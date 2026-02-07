ETV Bharat / state

BSP अकेली लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव, मायावती ने कर दिया एलान, ब्राह्मणों को साथ लेकर चलेंगी

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती दिखाएंगी बसपा का दम. ( ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को एक बार फिर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी, ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी. पार्टी के मुख्यालय में शनिवार को आयोजित बड़ी बैठक में मायावती ने मिशनरी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया. बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी बैठक की. बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक में साफ कर दिया कि वो अपने बूते पर आगामी यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी. बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करतीं मायावती. (ETV Bharat) मायावती ने इस बार एक बार फिर से सर्व समाज और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से 2027 विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने का एलान कर दिया है. गौर करें तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश भर के विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था. साथ ही काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा.