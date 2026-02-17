ETV Bharat / state

मायावती ने समधी का पार्टी में फिर बढ़ाया कद, डॉ. अशोक सिद्धार्थ को सौंपी चार राज्यों की जिम्मेदारी

राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का डिमोशन हुआ है. पहले वह नंबर एक पर थे अब उनकी जगह समधी अशोक सिद्धार्थ को सौंप दी है.

समधी अशोक सिद्धार्थ पर मेहरबान मायावती.
समधी अशोक सिद्धार्थ पर मेहरबान मायावती. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 6:22 PM IST

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती भतीजे आकाश आनंद के ससुर पर मेहरबान हैं. समधी डॉ. अशोक सिद्धार्थ का पार्टी में कद बढ़ाते हुए चार राज्यों का प्रभार सौंप दिया है. इससे एक बार फिर पार्टी में संदेश चला गया है कि अब सब कुछ ठीक है.

उत्तर प्रदेश समेत देश भर में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है. कई पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है.

पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक सिद्धार्थ को चार राज्यों दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल का प्रभारी बनाया है. पार्टी में मुस्लिम चेहरे के रूप में शामिल नौशाद अली को यूपी के चार मंडलों का प्रभार सौंपा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ शामिल हैं.

राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का डिमोशन कर दिया है. पहले वह नंबर एक पर थे अब उनकी जगह अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को सौंप दी है. रामजी गौतम से मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड की जिम्मेदारी वापस ले ली. उन्हें अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया है.

मायावती ने राजाराम का भी कद बढ़ाया है. पहले उनके पास सिर्फ महाराष्ट्र का प्रभार था अब झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार का भी प्रभार उन्हीं को दे दिया है. पूर्व सांसद गिरीश चंद्र उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि राजस्थान के प्रभारी के रूप में मायावती ने सुमरत सिंह को चुना है.

मायावती ने डेढ़ दर्जन मंडल प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है. नौशाद अली को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पार्टी ने आगे किया है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और फिर कांग्रेस में जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है. यही कारण है कि बसपा ने नौशाद अली को कई मंडलों की जिम्मेदारी सौंपकर मुस्लिम समाज में संदेश देने का प्रयास किया है कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के साथ है.

पार्टी में डॉ. अशोक सिद्धार्थ की पांच माह पहले दोबारा वापसी हुई थी. 12 फरवरी 2025 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ माह बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक माफी मांग ली थी. मायावती ने उन्हें माफ कर दिया था और पार्टी में वापस ले लिया था, लेकिन कोई पद नहीं दिया था. अब मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को फिर से चार राज्यों की जिम्मेदारी देकर पार्टी और परिवार को एकजुट कर दिया है.

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में संगठन विस्तार किया जा रहा है. जिम्मेदार पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिससे पार्टी मजबूत हो रही है.

