मायावती ने समधी का पार्टी में फिर बढ़ाया कद, डॉ. अशोक सिद्धार्थ को सौंपी चार राज्यों की जिम्मेदारी

समधी अशोक सिद्धार्थ पर मेहरबान मायावती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती भतीजे आकाश आनंद के ससुर पर मेहरबान हैं. समधी डॉ. अशोक सिद्धार्थ का पार्टी में कद बढ़ाते हुए चार राज्यों का प्रभार सौंप दिया है. इससे एक बार फिर पार्टी में संदेश चला गया है कि अब सब कुछ ठीक है. उत्तर प्रदेश समेत देश भर में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है. कई पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है. पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक सिद्धार्थ को चार राज्यों दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल का प्रभारी बनाया है. पार्टी में मुस्लिम चेहरे के रूप में शामिल नौशाद अली को यूपी के चार मंडलों का प्रभार सौंपा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ शामिल हैं. राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का डिमोशन कर दिया है. पहले वह नंबर एक पर थे अब उनकी जगह अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को सौंप दी है. रामजी गौतम से मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड की जिम्मेदारी वापस ले ली. उन्हें अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया है. मायावती ने राजाराम का भी कद बढ़ाया है. पहले उनके पास सिर्फ महाराष्ट्र का प्रभार था अब झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार का भी प्रभार उन्हीं को दे दिया है. पूर्व सांसद गिरीश चंद्र उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि राजस्थान के प्रभारी के रूप में मायावती ने सुमरत सिंह को चुना है.