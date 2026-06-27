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मायावती ने शटर गिरा दिए थे, अब कांग्रेस ने उन्हीं राजेंद्र पाल गौतम को बना दिया यूपी का प्रभारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे अविनाश पांडे को यूपी से हटा दिया है. उनके स्थान पर कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी तैनात किया है.

कांग्रेस पार्टी ने इस कदम से एक नया संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है. राजेंद्र पाल गौतम वही हैं जो कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से लखनऊ स्थित उनके आवास पर अपने सांसद तनुज पुनिया के साथ मुलाकात करने गए थे, लेकिन उनके लिए गेट नहीं खुला था. उन्हें बैरंग ही वापस लौटना पड़ा था. पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया था, लेकिन उसका जवाब तो छोड़िए, उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाकर सम्मान दिया गया है. अविनाश पांडेय के हटने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं.

भले ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगले साल हो, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार तैयारी कर रही है कि नवंबर -दिसंबर में इसी साल चुनाव करा लिया जाए. ऐसे में सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई हैं.

समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले ही अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करते हुए पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन कर दिया है.

कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटा दिया है. अब उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम को नियुक्त किया गया है. वर्तमान में राजेंद्र पाल गौतम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.