यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटीं मायावती; कहा- "ओबीसी समाज का वास्तविक हित व कल्याण बीएसपी में"
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समीक्षा और चुनाव सम्बंधी विशेष निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:16 PM IST
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी समाज) का वर्ष 2007 में यूपी में बीएसपी की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ऐतिहासिक योगदान रहा. एक बार फिर 2027 के विधानसभा आम चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास किया जाएगा. बैठकों में पिछले दिशा-निर्देशानुसार उनकी जमीनी तैयारियों व जनाधार को बढ़ाने सम्बंधी उनके कार्यकलापों की गहन समीक्षा और चुनाव सम्बंधी विशेष निर्देश दिए गए.
बसपा कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तरफ से कहा गया कि वैसे भी पिछले तमाम अनुभवों के आधार पर इस विश्वास को लोगों में और भी पुख्ता करने की हिदायत दी गई कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित व कल्याण बीएसपी व पार्टी की आयरन लेडी सरकार में ही निहित है, अन्य किसी दूसरी पार्टी में नहीं. जैसा इसके बारे में विरोधी पार्टियों व उनकी सरकारों को आज़माने से पूरी तरह साबित है, साथ ही दलितों की तरह ओबीसी समाज के सभी लोगों के वास्तविक हित व कल्याण यानी उन सभी के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास के मामलों में बीएसपी व सरकार के स्तर पर योगदान बेहतरीन और ऐतिहासिक है.
16-06-2026-BSP PRESS NOTE-OBC REVIEW MEETING pic.twitter.com/EazWWHJdqM— Mayawati (@Mayawati) June 16, 2026
बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, बल्कि विरोधी पार्टियों के भीतर व उनकी सरकारों में भी राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के तहत व्यक्तिगत तौर पर किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ओबीसी समाज की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास/उन्नति के लिए इन पार्टियों का रवैया ज्यादातर मामलों में काफी संकीर्ण व जातिवादी रहा है.
उन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरी व शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण लाभ देने सम्बंधी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का तीव्र विरोध से लेकर वर्तमान में उस आरक्षण को एक प्रकार से निष्क्रिय बनाने तक से साबित है, जबकि बसपा अपनी स्थापना के बाद मंडल रिपोर्ट को लागू करवाने से लेकर पार्टी में सरकार बनने पर पूरे ओबीसी समाज के लोगों को भी सर्वसमाज की तरह उन्हें भी संविधान के पवित्र उद्देश्य के मुताबिक पूरे आत्म-सम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने के लिये हर स्तर पर उनको उनका वाजिब हक दिया गया.
सदियों से यहां उपेक्षित रहे उनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर सामाजिक परिवर्तन के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, देश में आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायणा गुरु को पूरा-पूरा आदर-सम्मान देकर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति को मज़बूत आधार देने का प्रयास किया गया, जो कि यह सर्वसमाज हितैषी प्रयास किसी से भी छिपा हुआ नहीं है. इससे देश व जनहित को जो लाभ मिला वह भी सर्वविदित है, जबकि बाद में विरोधी पार्टियों की सरकारों में इसको शून्य करने का अनुचित प्रयास किया गया.
दलित व अन्य पिछड़े वर्ग के सभी लोगों का सही से सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिये देश में पहली बार बीएसपी की सरकार द्वारा अलग-अलग से मंत्रालय, मंत्री, आयोग एवं विकास सम्बंधी योजनाएं बनाने का उल्लेख करते हुए मायावती ने बैठकों में बताया कि अब यह सब जनहित व जनकल्याण के काम सही मायने में काम के नहीं, बल्कि अधिकतर मामलों में कागज़ पर नाम के रह गये हैं, क्योंकि सरकारों की नीयत व नीति में ईमानदारी नहीं बल्कि खोट ज्यादा लगती है, जिस कारण ओबीसी समाज की भी हालत सही से सुधर नहीं पा रही है. इसका रोना रोते रहना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसका असली हल सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने की ललक पैदा करके बसपा के जरिए शोषित से शासक वर्ग बनना है.
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