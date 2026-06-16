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यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटीं मायावती; कहा- "ओबीसी समाज का वास्तविक हित व कल्याण बीएसपी में"

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी समाज) का वर्ष 2007 में यूपी में बीएसपी की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ऐतिहासिक योगदान रहा. एक बार फिर 2027 के विधानसभा आम चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास किया जाएगा. बैठकों में पिछले दिशा-निर्देशानुसार उनकी जमीनी तैयारियों व जनाधार को बढ़ाने सम्बंधी उनके कार्यकलापों की गहन समीक्षा और चुनाव सम्बंधी विशेष निर्देश दिए गए.









बसपा कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तरफ से कहा गया कि वैसे भी पिछले तमाम अनुभवों के आधार पर इस विश्वास को लोगों में और भी पुख्ता करने की हिदायत दी गई कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित व कल्याण बीएसपी व पार्टी की आयरन लेडी सरकार में ही निहित है, अन्य किसी दूसरी पार्टी में नहीं. जैसा इसके बारे में विरोधी पार्टियों व उनकी सरकारों को आज़माने से पूरी तरह साबित है, साथ ही दलितों की तरह ओबीसी समाज के सभी लोगों के वास्तविक हित व कल्याण यानी उन सभी के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास के मामलों में बीएसपी व सरकार के स्तर पर योगदान बेहतरीन और ऐतिहासिक है.

बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, बल्कि विरोधी पार्टियों के भीतर व उनकी सरकारों में भी राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के तहत व्यक्तिगत तौर पर किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ओबीसी समाज की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास/उन्नति के लिए इन पार्टियों का रवैया ज्यादातर मामलों में काफी संकीर्ण व जातिवादी रहा है.