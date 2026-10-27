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बसपा सुप्रीमो ने राजनेताओं के आपसी द्वेष को लेकर जताई चिंता, कहा, देश की राजनीति के लिए यह सही नहीं

लखनऊ: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी से सियासी गलियारों में राजनीति में कटुता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कांग्रेस पार्टी जहां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को कुछ भी गलत नहीं ठहरा कर बचाव कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही आड़े हाथों ले रही है, वहीं कई विपक्षी दल इस मामले में अलग राय व्यक्त कर रहे हैं.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने लिखा है कि "भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटुता, आरोप-प्रत्यारोप का स्तर गिरते-गिरते अब व्यक्तिगत स्तर पर आ गया है. इसका असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण व जातिवाद से ग्रसित होता हुआ हिंसक बयानबाजी तक भी पहुंच जाना दुखद है. देश की गरिमा व मान-मर्यादा के लिए भी चिन्तनीय है. इतना ही नहीं इससे बढ़कर शीर्ष स्तर पर भी आसीन लोगों का एक-दूसरे के लिए अगर समुचित सम्मान नहीं तो आपत्तिजनक और विषैली राजनीति को अवश्य ही किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. ख़ासकर बढ़ती संकीर्ण व ग़रीब-विरोधी स्वार्थी राजनीति के प्रचलन के कारण लोगों का भरोसा यहां की राजनीतिक व्यवस्था पर कमज़ोर होना बिल्कुल भी देश व जनहित में नहीं होगा. वैसे भी सरकारी स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार व चुनावी प्रक्रिया पर भी ऊंगली उठने के कारण जनता में पहले से ही काफी बेचैनी है और ऐसे में नेताओं के बीच आपस में नाक की लड़ाई स्थिति को और भी अधिक विषम बना रही है. मायावती ने कहा कि जनता की चाहत देश की बढ़ती गरीबी, बेरोज़गारी व महंगाई जैसी ज्वलंत समस्याओं के निदान पर सभी का ध्यान केंद्रित करने की है. ऐसे में ख़ासकर सभी पार्टियों व उनके नेताओं के बीच अशोभनीय टीका-टिप्पणी व बयानबाजी की बढ़ती हुई होड़ यहां राजनीतिक माहौल को और भी अधिक कड़वा व विषैला बनाएगी, जो ठीक नहीं है. सभी लोग इस ओर ध्यान दें तो यह बेहतर होगा."