मनुस्मृति विवाद: मायावती ने राहुल गांधी को दी धार्मिक रीति-रिवाजों और ग्रंथों के सम्मान की नसीहत
राहुल Vs बीजेपी विवाद में मायावती की एंट्री!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 10:46 AM IST
लखनऊ: मनुस्मृति विवाद में बसपा प्रमुख मायवती की एंट्री हो गई है. मायावती ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दी है. बसपा प्रमुख ने कहा है कि, धार्मिक रीति-रिवाज और मान्यताओं में अगर दखल न दिया जाए तो ही बेहतर रहेगा. धार्मिक ग्रंथों का हमेशा सम्मान करना चाहिए.
1. जैसाकि सर्वविदित है कि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने मानवतावादी, कल्याणकारी व सभी जाति-धर्मों के मानने वालों को एक-समान समतामूलक अधिकार देने वाला सेक्युलर संविधान देकर पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ कर सशक्त भारत बनाने की गारण्टी सुनिश्चित की है और इसके तहत् सभी…— Mayawati (@Mayawati) August 26, 2026
पोस्ट के जरिए निकाली भड़ास: हाल ही में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर सवाल खड़े करते हुए इसमें महिलाओं की स्थिति बदहाल होने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. आरोप लगाए कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पर ही टिप्पणी करते हैं लेकिन दूसरे धर्म में महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है उनके हिजाब और बुर्के पर टिप्पणी नहीं करते हैं, आखिर क्यों? अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है.
परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने मानवतावादी, कल्याणकारी व सभी जाति-धर्मों के मानने वालों को एक-समान समतामूलक अधिकार देने वाला सेक्युलर संविधान देकर पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ कर सशक्त भारत बनाने की गारण्टी सुनिश्चित की है और इसके तहत् सभी धर्म के ग्रंथों व उनके धार्मिक रीति-रिवाज व मान्यताओं के आधार पर शान्त एवं सुखी जीवन जीने का अधिकार है, जिसकी अनदेखी करने व उसमें दख़ल देने के बजाय सभी को उसकी पवित्रता का सम्मान करना चाहिये.- मायावती, बसपा प्रमुख
राहुल का बयान क्या था: महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्राओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने मनुस्मृति के उस नियम को शर्मनाक बताया, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने की बात कही गई है. उन्होंने कहा, 'मैं यहां मनुस्मृति का जिक्र करना चाहूंगा, जो साफ-साफ कहता है कि बचपन में लड़कियों को पिता, जवानी में पति और पति के मरने पर उसे पिता के अधीन होना चाहिए. महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए. ये शब्द शर्मनाक हैं.' उन्होंने समाज द्वारा महिलाओं को कंट्रोल करने की सोच को खतरनाक बताया. इसी बहाने उन्होंने बीजेपी की सरकारों पर हमला बोला. उन्होंने भारत की आधी आबादी के स्वावलंबन की वकालत की और उनकी अपनी पहचान बनाने पर जोर दिया.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Addressing the " chhatron ki goonj" program, lok sabha lop and congress mp rahul gandhi says, "we came up with an interesting word- 'control'. do you feel that society tries to control you, men try to control you, in everything that you do? so, here is… pic.twitter.com/DvUEQ6fjmY— ANI (@ANI) August 22, 2026
संकीर्ण राजनीति से बचने की नसीहत: यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लिखा कि, महिलाओं की अस्मिता, सम्मान व पर्दा आदि के ज़रिये अपने आत्म-सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा जैसे मामलों को उसकी उसी संवेदनशीलता से देखना चाहिये और जहाँ तक स्कूलों में यूनीफार्म, पर्दा, चादर, हिजाब आदि पहन्ने का मामला है, तो इन मामलों को ज़्यादा तूल देकर कोर्ट-कचहरी में विवाद का क़ानूनी मुद्दा बनाने के बजाय, उन्हें स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन व शासन-प्रशासन की आपसी समझ व सूझबूझ से सुलझा लेना चाहिये ताकि किसी को भी इसकी आड़ में संकीर्ण राजनीति करने का मौक़ा ना मिल पाये.
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