Gen-Z और Gen-Alpha के लिए बदला बसपा का नियम?
मायावती का बसपा यूनिटों को निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 1:46 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीजेपी के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों के हैक करने की आशंका जाहिर करते हुए चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन अब स्वतंत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक लगने लगा है. मायावती ने ये भी कह है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही जेन जी और जेन अल्फा के साथ खड़ी है.
बसपा कार्यकर्ताओं को बड़ा निर्देश: मायावती ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन अब सभी यूनिटों को निर्देशित किया गया है कि वह जेन जी और जेन अल्फा के अधिकारों को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर अधिकारियों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करें.
1. देश में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे लोगों को यह लग रहा है कि सीजेपी का जेन-जी (Gen-Z) अर्थात देश के युवाओं और बेरोज़गारों आदि की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर इनका यह आन्दोलन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लेने से युवाओं व छात्रों आदि को जंतर मंतर आन्दोलन…— Mayawati (@Mayawati) September 6, 2026
जेन-जी (Gen-Z) और जेन-अल्फा (Gen-Alpha) की जरूरी मांगों को लेकर बीएसपी को पूरी सहानुभूति व इसके प्रति चिन्ता भी हमेशा रही है. आगे उनके सहयोग के लिये बीएसपी के सभी स्टेट यूनिटों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने राज्य व क्षेत्र में सम्बंधित अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं के शान्तिपूर्ण तरीक़े से समाधान के लिए जरूर तत्पर रहें.- मायावती, अध्यक्ष, बसपा
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जेन-जी (Gen-Z) के जंतर मंतर आन्दोलन के दौरान पुलिस अगर समय से उचित कार्रवाई करती तो संजय आज़ाद जैसी गंभीर घटना नहीं होती, लेकिन अब इस प्रकरण के अभियुक्तों के खिलाफ सख़्त से सख़्त क़ानूनी कार्यवाही जरूर होनी चाहिए, वरना फिर बीएसपी भी ऐसे मामलों में पीछे नहीं रहेगी.
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