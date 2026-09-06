ETV Bharat / state

Gen-Z और Gen-Alpha के लिए बदला बसपा का नियम?

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीजेपी के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों के हैक करने की आशंका जाहिर करते हुए चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन अब स्वतंत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक लगने लगा है. मायावती ने ये भी कह है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही जेन जी और जेन अल्फा के साथ खड़ी है.

बसपा कार्यकर्ताओं को बड़ा निर्देश: मायावती ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन अब सभी यूनिटों को निर्देशित किया गया है कि वह जेन जी और जेन अल्फा के अधिकारों को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर अधिकारियों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करें.

