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मायावती को बताया 'मां दुर्गा', बसपा सुप्रीमो के आवास के बाहर लगाए जयकारे, सुरक्षाकर्मियों ने हटाया

पोस्टर में मायावती को देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : नवरात्रि के पहले दिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के प्रशंसकों ने भी मां दुर्गा के रूप में पेश किया है. रविवार को समर्थक बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पहुंचे और एक बड़ा सा पोस्टर लगाया. जिसमें मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दर्शाया गया था. समर्थकों का कहना है कि उनमें मां दुर्गा जैसा सब कुछ विद्यमान है.

नवरात्रि के पहले दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का मंदिर बनाने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग बसपा मुखिया के आवास पर पहुंचे. गेट के सामने मां दुर्गा के अवतार में मायावती का पोस्टर रखकर पूजा अर्चना करने की कोशिश की. बसपा समर्थक आशुतोष पाठक ने मायावती को मां दुर्गा का अवतार मानते हुए गेट के सामने मां दुर्गा के अवतार वाले मायावती के पोस्टर को दंडवत प्रणाम किया.

इस पोस्टर में मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दर्शाते हुए हाथ में संविधान की किताब, मीडिया, शिक्षा, जनहित, न्याय, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग थामे हुए दिखाया गया. दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर भी साथ में लगाई गई है. आशुतोष पाठक ने बाकायदा मायावती के पोस्टर की पूजा अर्चना करने का प्रयास किया. हाथों में माला लेकर तस्वीर पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया. आशुतोष पाठक ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरी मैया मायावती पांचवीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनें, इसलिए मैंने उनकी पूजा आरती करने का फैसला लिया. हमारी मैया मायावती में साक्षात मां दुर्गा की आकृति दिखती है. जिस तरह से मां दुर्गा ने दुष्टों का संहार किया था उसी तरह हमारी मैया मायावती ने जब उनकी सरकार आई तब-तब उन्होंने इनका संहार किया. उनको खत्म करने का काम किया.