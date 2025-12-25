ETV Bharat / state

भतीजे आकाश आनंद को पिता बनने पर मायावती ने दी बधाई, बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का किया स्वागत

आकाश आनंद को क्रिसमड डे पर बेटी हुई है. मायावती ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी और उनकी इच्छा का स्वागत किया है.

मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दी बधाई.
मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दी बधाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 4:47 PM IST

लखनऊ : पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के संयोजक आकाश आनंद पिता बन गए हैं. क्रिसमस डे (25 दिसंबर) पर उन्हें बेटी हुई है. मायावती ने खुशी जाहिर करते हुए आकाश आनंद को शुभकामनाएं दी. वहीं आकाश आनंद ने बेटी को बहन जी की तरह ही बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में लिखा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है. उनके लिए इससे भी ज्यादा हर्ष व गौरव की बात ये है कि आकाश ने अपनी बेटी को बहन जी की तरह ही बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका भरपूर स्वागत है. मां और बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हैं.

बता दें कि आकाश आनंद का विवाह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉ. प्रज्ञा से साल 2023 में हुआ था. लंदन में आकाश की एमबीए करने के दौरान अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉ. प्रज्ञा से मुलाकात हुई थी. प्रज्ञा ने भी लंदन से एमबीबीएस किया है. प्रज्ञा फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली हैं.

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को पुत्री की प्राप्ति होने पर राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी पोस्ट कर बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पुत्री के रूप में परिवार में नन्हे सदस्य के आगमन पर अत्यंत प्रसन्नता के साथ हार्दिक शुभकामनाएं. मां और नन्ही बेटी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं. पुनः आपको और पूरे परिवार को बधाई.

मायावती ने कहा- बांग्लादेश मामले पर ध्यान दे सरकार : बसपा मुखिया मायावती ने बांग्लादेश मामले पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है. लिखा कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों के जान, माल व मजहब को जिस प्रकार से साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे अपने देश में ही नहीं, बल्कि अन्यत्र भी चिन्ता की लहर है. अभी हाल ही में वहां एक दलित युवक की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गयी है उसको लेकर भारत भर में लोगों का सड़कों पर फूटा आक्रोश स्वाभाविक है.

भारत सरकार को तत्काल समुचित संज्ञान लेकर आगे हर स्तर पर कुछ और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की देश को आशा है. यही समय की मांग भी है. वैसे तो अपने देश में भी ख़ासकर दलितों व आदिवासियों पर सदियों से होने वाली जातिवादी द्वेष, जुल्म-ज़्यादती, शोषण व तिरस्कार आदि रुका नहीं है, बल्कि हर स्तर पर लगातार जारी है. उनकी सुरक्षा को लेकर बने क़ानूनों को एक प्रकार से निष्क्रिय ही बना दिया गया है, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में इसी प्रकार की होने वाली जुल्म-ज्यादती कोई कम गंभीर बात नहीं है, बल्कि यह चिन्ता की बात है.

पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति को लेकर ख़ासकर देश में लोगों की चिन्तायें लगातार बनी रहती हैं. इस मामले में सरकार अपनी भूमिका भी निभाने का प्रयास करती रहती है, लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत व हिन्दू विरोधी घटनायें घटित हो रही हैं, उसको लेकर केन्द्र सरकार को लोगों की अपेक्षा के अनुसार और भी अधिक सक्रियता प्रभावी क़दम उठाने की ज़रूरत लग रही है. इसे लेकर जनता का समर्थन अवश्य ही सरकार के साथ होगा. सरकार इस ओर ध्यान दे.

संपादक की पसंद

