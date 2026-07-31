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बसपा में उम्मीदवार तय करने पर मायावती की दो टूक: बोलीं- "टिकट मैं फाइनल करती हूं, आकाश आनंद नहीं"

यूपी चुनाव की तैयारियों पर मायावती का खुलासा: आगे भी ज़रूरत के अनुसार बैठकें ली जाएंगी. इसमें पार्टी के उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी के प्रदेश व मण्डल स्तरीय पदाधिकारियों को ज़रूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अभी तक मैंने उनका इन्टरव्यू लेकर लगभग दो दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं. आगे भी सभी सीटों पर मैं ही उम्मीदवार तय करूंगी. इसके बारे में अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द को लेकर क़िस्म-क़िस्म के भ्रम फैलाये जा रहे हैं जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है.

खुद इंटरव्यू लेकर फाइनल किए दो दर्जन प्रत्याशी: उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे अलावा पार्टी की तरफ से विधानसभा या लोकसभा सीटों में कौन प्रत्याशी होगा, कोई तय नहीं करता है. आकाश आनंद के बारे में मीडिया की तरफ से यह भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सही नहीं है. उनके कद बढ़ाने या घटाने जैसी कोई बात हो ही नहीं रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव अब बहुत नज़दीक आ रहा है, जिसकी तैयारी के लिए मैंने प्रदेश की पिछली कई राज्य स्तरीय बड़ी बैठकें लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में ली हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अब तक दो दर्जन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान कर चुकी हैं. हालांकि सीधे तौर पर मायावती की तरफ से नामों का एलान न किए जाने से यह चर्चाएं हो रही थीं कि अब पार्टी में उम्मीदवारों के नाम नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तय कर रहे हैं, क्योंकि कई जन सभाओं में आकाश आनंद उम्मीदवारों के नाम का एलान कर चुके हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि पार्टी की तरफ से जनसभा में जिन भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है वह सभी उम्मीदवार मैं ही तय करती हूं. छोटी या बड़ी जनसभा में उनके नामों की घोषणा हमारे पदाधिकारियों की तरफ से की जाती है.

मायावती ने 'X' पर पोस्ट से दिया करारा जवाब: बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जहां-जहां भी समय-समय पर विधानसभा के आमचुनाव होते हैं या देश में लोकसभा के भी आमचुनाव होते हैं तो वहां भी उम्मीदवारों को अन्तिम रूप मैं ही देती हूं. मायावती ने कहा कि यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर अब तक पार्टी के उम्मीदवार तय किए गए हैं तो वहां मेरी अनुमति से ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी छोटी-बड़ी जनसभायें करके एलान कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ सीटों के उम्मीदवार का एलान आकाश आनन्द भी पार्टी की जनसभा करके करेंगे. हालांकि इससे पहले देश के कई राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के आमचुनाव हुये हैं जहां मेरे दिशा-निर्देशन में ही चुनावी जनसभा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द को भेजा गया. पिछले लगभग एक वर्ष से पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा बैठकें व जनसभा करने के लिए भी इनको भेजा जा रहा है.

रैली, जनसभाओं और पार्टी की रूटीन प्रक्रिया पर ज़ोर: वे भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकी भी कुछ सीटों पर पार्टी के तय किए गए उम्मीदवारों के एलान के लिए जनसभाएं हो रही हैं, जबकि इससे पहले लखनऊ में पिछले साल नौ अक्तूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर पार्टी की ऐतिहासिक महारैली भी हुई, जिसमें आकाश आनन्द को बोलने का मौक़ा दिया गया. इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी इनको पूरे प्रदेश में व देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की चुनावी जनसभाएं लेने के लिए भेजा गया था, यह सब सोशल मीडिया पर मौजूद है. यह सब पार्टी की रुटीन प्रक्रिया के तहत हो रहा है.

शरारती तत्वों से सावधान रहने की अपील: इसका आकाश आनन्द के कद बढ़ाने व कम करने से कोई लेना देना नहीं है और न ही पार्टी के उम्मीदवार भी तय करने से कोई लेना देना है. मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि यह पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरह ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा-निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर पार्टी के उम्मीदवार के एलान के लिए जनसभा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में सोशल मीडिया पर आए दिन अनाप-सनाप बातें करना ठीक नहीं है. पार्टी के लोग ऐसे सभी शरारती व जातिवादी तत्वों से हमेशा सावधान रहें.

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