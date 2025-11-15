ETV Bharat / state

बिहार में BSP का खाता खुला; रामगढ़ में सिर्फ 30 वोट से BJP को हराया, आकाश की रणनीति फेल, 191 सीट पर हार

लखनऊ: बीते 5 साल में विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे. लेकिन, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो सभी जगह पार्टी को करारी हार ही मिली. खाली हाथ रही और कहीं भी एक सीट तक नहीं जीत पाई. बस 2022 में यूपी विधानसभा में एक सीट जीत पाने में सफल रही थी. यही स्थिति बिहार चुनाव में भी पार्टी की रही. बिहार में बसपा एक सीट जीतने में कामयाब रही है.

बहुजन समाज पार्टी का बिहार में लगातार दूसरे चुनाव में खाता खुला है. इस जीत के साथ ही बीएसपी के लिए बिहार और यूपी बराबर हो गए हैं. यूपी में बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है और अब बिहार में भी पार्टी का एक विधायक बन गया है. हालांकि बसपा का जादू बिहार में बिल्कुल भी नहीं चला. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक बार फिर फेल साबित हुए हैं.

बिहार में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला फेल: मायावती ने अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत बिहार की 192 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे. लेकिन, ये बसपा के काम नहीं आया है. पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बसपा का मत प्रतिशत भी गिर गया है. इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बसपा का मत प्रतिशत 0.25 फीसद कम हुआ है.

मायावती ने बिहार में उतारे थे 192 प्रत्याशी: बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अकेले दम ही चुनाव लड़ा. 243 सीटों वाले बिहार में पार्टी ने 192 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे. हालांकि बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद कई प्रत्याशियों के जीतने की थी लेकिन, एक ही चुनाव जीतने में सफल हो पाया. फिर भी पार्टी के लिए कहीं न कहीं यह राहत की ही खबर है. क्योंकि, तमाम राज्यों में चुनाव लड़कर पार्टी को लगातार हार ही नसीब हो रही थी.

बिहार चुनाव 2020 में बसपा को मिली थी एक सीट: पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बिहार ने पार्टी को एक विधायक जिताकर सौगात दी है. पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव का इतिहास फिर दोहराने में सफलता प्राप्त की है. फिर से एक सीट जीतने पर बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार हो सकेगा.

मायावती की रैली में बिहार से आए थे कार्यकर्ता: बीती 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित हुई थी, जिसमें बिहार से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे. इस रैली से देश भर में यह संदेश गया था कि अभी भी लाखों की भीड़ बहुजन समाज पार्टी जुटा सकती है. कार्यकर्ता हैं तो चुनाव भी जीता जा सकता है. इसी का असर बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ और पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब हुई.