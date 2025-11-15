बिहार में BSP का खाता खुला; रामगढ़ में सिर्फ 30 वोट से BJP को हराया, आकाश की रणनीति फेल, 191 सीट पर हार
बहुजन समाज पार्टी का स्ट्राइक रेट 0.52% रहा, जबकि 2020 के चुनाव में ये 1.25% था, उसमें भी एक ही सीट जीत पाई थी पार्टी.
लखनऊ: बीते 5 साल में विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे. लेकिन, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो सभी जगह पार्टी को करारी हार ही मिली. खाली हाथ रही और कहीं भी एक सीट तक नहीं जीत पाई. बस 2022 में यूपी विधानसभा में एक सीट जीत पाने में सफल रही थी. यही स्थिति बिहार चुनाव में भी पार्टी की रही. बिहार में बसपा एक सीट जीतने में कामयाब रही है.
बहुजन समाज पार्टी का बिहार में लगातार दूसरे चुनाव में खाता खुला है. इस जीत के साथ ही बीएसपी के लिए बिहार और यूपी बराबर हो गए हैं. यूपी में बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है और अब बिहार में भी पार्टी का एक विधायक बन गया है. हालांकि बसपा का जादू बिहार में बिल्कुल भी नहीं चला. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक बार फिर फेल साबित हुए हैं.
बिहार में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला फेल: मायावती ने अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत बिहार की 192 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे. लेकिन, ये बसपा के काम नहीं आया है. पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बसपा का मत प्रतिशत भी गिर गया है. इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बसपा का मत प्रतिशत 0.25 फीसद कम हुआ है.
मायावती ने बिहार में उतारे थे 192 प्रत्याशी: बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अकेले दम ही चुनाव लड़ा. 243 सीटों वाले बिहार में पार्टी ने 192 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे. हालांकि बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद कई प्रत्याशियों के जीतने की थी लेकिन, एक ही चुनाव जीतने में सफल हो पाया. फिर भी पार्टी के लिए कहीं न कहीं यह राहत की ही खबर है. क्योंकि, तमाम राज्यों में चुनाव लड़कर पार्टी को लगातार हार ही नसीब हो रही थी.
बिहार चुनाव 2020 में बसपा को मिली थी एक सीट: पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बिहार ने पार्टी को एक विधायक जिताकर सौगात दी है. पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव का इतिहास फिर दोहराने में सफलता प्राप्त की है. फिर से एक सीट जीतने पर बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार हो सकेगा.
मायावती की रैली में बिहार से आए थे कार्यकर्ता: बीती 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित हुई थी, जिसमें बिहार से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे. इस रैली से देश भर में यह संदेश गया था कि अभी भी लाखों की भीड़ बहुजन समाज पार्टी जुटा सकती है. कार्यकर्ता हैं तो चुनाव भी जीता जा सकता है. इसी का असर बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ और पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब हुई.
बिहार चुनाव में बसपा का घटा स्ट्राइक रेट: बहुजन समाज पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और एक उम्मीदवार जीतने में सफल हुई थी. पार्टी को इस चुनाव में 6,28,961 मत प्राप्त हुए थे और 1.49 प्रतिशत मत मिले थे. इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 192 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे, जबकि जीत का प्रतिशत 1.61 परसेंट ही रह गया है. बिहार में बसपा का स्ट्राइक रेट इस बार 0.52% रहा, जबकि 2020 के चुनाव में ये 1.25% था.
सिर्फ 30 वोट से जीते बसपा प्रत्याशी: बहुजन समाज पार्टी के रामगढ़ प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह से जीतने में सफल हुए हैं. हालांकि, यह जीत सिर्फ 30 वोटों से ही रही है जो बिहार में सबसे कम वोटों से हुई दूसरी जीत है.
सतीश कुमार सिंह यादव को 72689 वोट मिले जबकि भाजपा के अशोक कुमार सिंह को 7,2659 मत प्राप्त हुए. जदयू के प्रत्याशी ने राजद के प्रत्याशी को सिर्फ 27 वोटों से हराया. यह बिहार में सबसे कम अंतर की जीत है.
बसपा सुप्रीमो ने की थी सिर्फ एक रैली: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक रैली की थी, जिसका कोई असर बिहार के लोगों पर नहीं हुआ. बिहार में बीएसपी का दलित वोट बैंक तो उसके साथ कुछ हद तक खड़ा नजर आया.
लेकिन, मुसलमानों के साथ ही अन्य जातियों ने बसपा को वोट ही नहीं दिया. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी लाल गौतम लगातार बिहार में ही जमे रहे. तमाम रैलियां और जनसभाएं कीं. लेकिन, मतदाताओं को रिझाने में सफल नहीं हो सके.
