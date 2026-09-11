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बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस-सपा पर बोला हमला, कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज, सपा के नीला रंग अपनाने पर कसा तंज

मायावती के निशाने पर कांग्रेस- सपा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती इन दिनों लगातार सक्रिय दिखने लगी हैं. शुक्रवार को एक फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी डूबता हुआ जहाज है. डूबते हुए जहाज में कोई भी सवारी करना नहीं चाहता है. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बसपा से निकाले गए नेताओं को अपने पाले में ले आएं, लेकिन इस पार्टी में वह नेता भी जाना नहीं चाहते. इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर नीला रंग अपने को लेकर भी तंज कसा. वहीं अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को लेकर कहा कि उन्होंने मेरे कहने के बावजूद राजनीति से संन्यास लेने में देरी इसीलिए किया क्योंकि वे तरह-तरह के दबाव डलवा रहे थे. जब उन्हें लगा कि अगर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अगले दिन उन्होंने ऐसा किया. बसपा सुप्रीमो ने समर्थकों से वादा किया है कि आने वाले वक्त में अशोक सिद्धार्थ के बारे में और भी बताया जाएगा. नीला रंग अपनाने के कुछ नहीं होगा बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा ने अपने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि सपा, कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का शुरु से ही चला आ रहा नीला रंग अब यह इनके गले का गमछा व कपड़े पहनने से और स्टेज में भी नीला कपड़ा इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा. इनकी सर्वसमाज में से ख़ासकर ग़रीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े व अन्य उपेक्षित वर्गों के प्रति वर्षों से चली आ रही जातिवादी, संकीर्ण, सामन्तवादी और पूंजीवादी सोच नहीं बदल सकती है. दलितों के प्रति गिरगिट की तरह बदलते रंग ये लोग दिल से अम्बेडकरवादी होने और कहलाने वाले नहीं हैं, इसीलिये 'बहुजन समाज' के वास्तविक हित व कल्याण के प्रति पहले वे अपना दिल व दिमाग़ तो पाक-साफ करें. कहा कि वैसे भी ये लोग इन वर्गों के मामले में आए दिन गिरगिट की तरह ही रंग बदलते रहते हैं. ये कहते कुछ हैं और करते उसके ठीक विपरीत हैं. ख़ासकर, इनके सपा के PDA के मामले में तो इनकी सोच, चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा बईमान ही रहा है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं, ये सभी जानते हैं.