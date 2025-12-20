ETV Bharat / state

बिहार सीएम नीतीश कुमार को मायावती ने दी यह सलाह; कथावाचक को सलामी मामले में सरकार को घेरा

बिहार सीएम नीतीश कुमार को मायावती ने दी यह सलाह. ( Photo Credit: ETV Bharat )