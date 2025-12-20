बिहार सीएम नीतीश कुमार को मायावती ने दी यह सलाह; कथावाचक को सलामी मामले में सरकार को घेरा

ETV Bharat / state

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर लंबी-चौड़ी पोस्ट शेयर की है. इनमें कई मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है.

December 20, 2025

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखी. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा-सम्मान, पुलिस की मर्यादा, किसानों की समस्याओं और देश की बिगड़ती विदेश नीति तक पर सरकारों को आइना दिखाया. मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वार नियुक्ति पत्र देते समय महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना पर मायावती ने कहा कि यह महिला सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. कहा कि मंत्रियों की बयानबाजी से मामला और बिगड़ता जा रहा है.

CM नीतीश को दी सलाह: मायावती ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर माफी मांगनी चाहिए और इस विवाद को यहीं समाप्त करना चाहिए, ताकि महिलाओं का सम्मान बना रहे.

कथावाचक को सलामी का मुद्दा: वहीं, उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस परेड के दौरान कथावाचक को सलामी देने की घटना को उन्होंने पुलिस की परंपरा और अनुशासन के खिलाफ बताया. उन्होंने इसे खिलवाड़ करार दिया.

साथ ही यूपी पुलिस महानिदेशक द्वारा मामले का संज्ञान लेने और जिला कप्तान से जवाब तलब करने का स्वागत भी किया है. मायावती ने कहा कि राज्य सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

शीतकालीन सत्र पर क्या कहा: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अफसोस जताया कि सत्र जनहित के मुद्दों से दूर रहा. किसानों को खाद नहीं मिल रही, अन्य जनसमस्याएं जस की तस हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष केवल वाद-विवाद में उलझने को तैयार हैं.

इसी तरह शीतकालीन सत्र भी बिना कोई ठोस हल निकाले ही खत्म हो जाएगा. अंत में मायावती ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में बढ़ती भारत-विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से दीर्घकालीन नीति बनाने की अपील की है.

