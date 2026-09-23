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BSP ने ईशान आनंद को बनाया राष्ट्रीय संयोजक: मायावती ने 2027 चुनाव के लिए चला ब्राह्मण कार्ड

"सरकार का अपराध पर नियंत्रण नहीं": मायावती ( Etv Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी 20 साल पहले का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में है. जिस तरह 2007 में ब्राह्मणों का साथ लेकर बसपा मुखिया मायावती ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाली थी, उसी तरह 2027 में भी वे ब्राह्मणों का समर्थन पाने में जुटी हैं. यही कारण है कि वे लगातार ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठा रही हैं. बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद मायावती ने बयान जारी कर यूपी में ब्राह्मण समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा. 2007 का इतिहास दोहराने की तैयारी में मायावती. (Video Credit: ETV Bharat) मायावती ने भतीजे ईशान आनंद को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी: मायावती ने कहा कि राज्य में ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. बसपा सुप्रीमो ब्राह्मणों का मुद्दा उठाकर एक बार फिर 2007 वाला पुराना दौर वापस लाना चाहती हैं. इस बैठक के दौरान मायावती ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया. उन्होंने बताया कि ईशान ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वे पार्टी के लिए काम करेंगे.