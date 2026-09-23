BSP ने ईशान आनंद को बनाया राष्ट्रीय संयोजक: मायावती ने 2027 चुनाव के लिए चला ब्राह्मण कार्ड
2027 चुनाव के लिए 2007 की तर्ज पर ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 5:28 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी 20 साल पहले का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में है. जिस तरह 2007 में ब्राह्मणों का साथ लेकर बसपा मुखिया मायावती ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाली थी, उसी तरह 2027 में भी वे ब्राह्मणों का समर्थन पाने में जुटी हैं.
यही कारण है कि वे लगातार ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठा रही हैं. बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद मायावती ने बयान जारी कर यूपी में ब्राह्मण समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा.
मायावती ने भतीजे ईशान आनंद को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी: मायावती ने कहा कि राज्य में ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. बसपा सुप्रीमो ब्राह्मणों का मुद्दा उठाकर एक बार फिर 2007 वाला पुराना दौर वापस लाना चाहती हैं. इस बैठक के दौरान मायावती ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया. उन्होंने बताया कि ईशान ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वे पार्टी के लिए काम करेंगे.
ईशान आनंद बोले- मायावती के भरोसे पर खरा उतरूंगा: ईशान आनंद ने ज़िम्मेदारी मिलने पर आभार जताया और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे मायावती के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे. वे लगातार पार्टी के हित में काम करके संगठन की स्थिति को मजबूत करेंगे. बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने बसपा सुप्रीमो के इस फैसले का स्वागत किया और नए राष्ट्रीय संयोजक ईशान आनंद को बधाई दी. इससे पहले जब आकाश आनंद सक्रिय हुए थे, तब उन्हें भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था.
यूपी समेत तीन राज्यों के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा: आकाश आनंद को बाद में उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था, लेकिन पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण मायावती ने उन्हें पद से हटाकर पार्टी से बाहर कर दिया था. अब उन्होंने ईशान आनंद को यह महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी है, हालांकि उन्हें उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है. बैठक में मायावती ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत करने और सरकार की कमियों को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए.
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