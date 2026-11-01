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बुआ संभालेंगी संगठन, भतीजा उतरेंगे मैदान में: यूपी 2027 के लिए मायावती-आकाश की जोड़ी तैयार!

यूपी 2027 के लिए मायावती-आकाश की जोड़ी तैयार! ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए संगठन और जनसंपर्क दोनों मोर्चों पर सक्रियता बढ़ा दी है. पार्टी में मायावती और आकाश आनंद की जोड़ी अब चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुट गई है. बसपा अध्यक्ष मायावती जहां लखनऊ में बैठकों के जरिए संगठन की कमान संभाल रहीं हैं. वहीं भतीजे आकाश आनंद को रैलियों और जनसभाओं का जिम्मा दिया है. 2 नवंबर को आकाश आनंद सहारनपुर जिले से 2027 के चुनाव का शंखनाद करेंगे. नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आकाश आनंद प्रस्तावित रैली को संबोधित करेंगे और नकुड़ सीट पर प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे. नकुड़ विधान सीट 2017 से पहले लगातार तीन बार बसपा के खाते में रही है यही वजह है कि बसपा की इस रैली को राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

बसपा के केंद्रीय को-ऑर्डिनेटर रणवीर बेनीवाल से खास बातचीत (Video Credit: ETV Bharat) बसपा की क्या तैयारी?: बसपा के केंद्रीय को-ऑर्डिनेटर रणवीर बेनीवाल ने ETV भारत से EXCLUSIVE बातचीत में बताया कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आकाश आनंद की नकुड़ रैली इसी अभियान का हिस्सा है. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिले और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो. नकुड़ की रैली को लेकर राजनीतिक हलकों में इसलिए भी चर्चा है, क्योंकि इससे पहले आकाश आनंद बुलंदशहर में जनसभा कर चुके हैं. माना जा रहा है कि नकुड़ की सभा में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर सकते हैं. प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा को लेकर बसपा नेताओं और समर्थकों को इंतजार है.