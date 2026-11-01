बुआ संभालेंगी संगठन, भतीजा उतरेंगे मैदान में: यूपी 2027 के लिए मायावती-आकाश की जोड़ी तैयार!
पढ़िए बसपा के केंद्रीय को-ऑर्डिनेटर रणवीर बेनीवाल से संवाददाता रोशन लाल सैनी की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:16 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए संगठन और जनसंपर्क दोनों मोर्चों पर सक्रियता बढ़ा दी है. पार्टी में मायावती और आकाश आनंद की जोड़ी अब चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुट गई है. बसपा अध्यक्ष मायावती जहां लखनऊ में बैठकों के जरिए संगठन की कमान संभाल रहीं हैं. वहीं भतीजे आकाश आनंद को रैलियों और जनसभाओं का जिम्मा दिया है. 2 नवंबर को आकाश आनंद सहारनपुर जिले से 2027 के चुनाव का शंखनाद करेंगे. नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आकाश आनंद प्रस्तावित रैली को संबोधित करेंगे और नकुड़ सीट पर प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे. नकुड़ विधान सीट 2017 से पहले लगातार तीन बार बसपा के खाते में रही है यही वजह है कि बसपा की इस रैली को राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है.
बसपा की क्या तैयारी?: बसपा के केंद्रीय को-ऑर्डिनेटर रणवीर बेनीवाल ने ETV भारत से EXCLUSIVE बातचीत में बताया कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आकाश आनंद की नकुड़ रैली इसी अभियान का हिस्सा है. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिले और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो. नकुड़ की रैली को लेकर राजनीतिक हलकों में इसलिए भी चर्चा है, क्योंकि इससे पहले आकाश आनंद बुलंदशहर में जनसभा कर चुके हैं. माना जा रहा है कि नकुड़ की सभा में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर सकते हैं. प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा को लेकर बसपा नेताओं और समर्थकों को इंतजार है.
सर्व समाज पर दांव: केंद्रीय को-ऑर्डिनेटर ने बताया कि आकाश आंनद युवा नेता हैं जिसके साथ बसपा का कैडर वोट ही नहीं बल्कि सर्व समाज जुड़ रहा है. उन्होंने बताया बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी. बसपा अकेले अपने दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी. बसपा केवल सामाजिक गठबंधन करेगी राजनैतिक गठबंधन नहीं. इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन सुबह होता है शाम खत्म, शाम को होता है सुबह पता नहीं. आकाश आनंद बसपा अध्यक्ष मायावती के संदेश को पार्टी समर्थकों, शुभचिंतकों, युवाओं और जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. आकाश आनंद के दौरे को लेकर युवाओं और पार्टी नेताओं में खासा उत्साह बना हुआ है. उनके द्वारा 2027 के चुनाव को लेकर जो बिगुल बजेगा उसको वोटों में कन्वर्ट किया जाएगा.
सहारनपुर मायावती की कर्मभूमि रहा है. पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी तो यहीं से विधायक चुनी गई थीं. सहारनपुर उत्तर प्रदेश का पश्चिम छोर में बसा जनपद है. यहीं से लोकसभा सीट 1 और विधानसभा 1 की शुरुआत होती है. आकाश आनंद के सहारनपुर आने का मकसद प्रत्याशी की घोषणा और बसपा सुप्रीमो का संदेश देना है.- रणवीर बेनीवाल, केंद्रीय को-ऑर्डिनेटर, बसपा
बसपा की अहम बैठक: दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने पांच नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इसमें आकाश आनंद के साथ जिलाध्यक्षों और मंडल को-ऑर्डिनेटरों को भी बुलाया गया है. बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों, संगठन की सक्रियता, मतदाता सूची में छूटे नामों को जुड़वाने और घोषित विधानसभा प्रभारियों के कामकाज पर चर्चा होने की संभावना है. पार्टी नवंबर तक अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारों की सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है.
बसपा का चुनावी सफर: बसपा की मौजूदा रणनीति को समझने के लिए पार्टी का पिछला चुनावी सफर भी महत्वपूर्ण है. वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा को इसके बाद 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. लोकसभा चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा. ऐसे में 2027 का चुनाव बसपा के लिए संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है.
इसी बीच छह दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बड़े कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भी बैठक में निर्णय हो सकता है. कुल मिलाकर बसपा ने चुनाव से पहले दोहरी रणनीति अपनाई है. एक तरफ मायावती संगठन की बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों को दिशा देंगी, तो दूसरी तरफ आकाश आनंद रैलियों के माध्यम से पार्टी का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे. अब दो नवंबर को नकुड़ में होने वाली रैली पर राजनीतिक गलियारों की निगाहें रहेंगी.
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